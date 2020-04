View this post on Instagram

🇪🇸: Porque hay historias de amor que se pueden escribir en libros pero la nuestra solo podemos sentirla en cada poro de nuestra piel …. porque DE LOS DÍAS MALOS A LOS DÍAS BUENOS SIEMPRE PREFIERO LOS RATITOS DE MAGIA CONTIGO….porque hemos sabido provocarnos sonrisas que ni sabíamos que teníamos !!!! Por eso todo me apetece contigo !!! TORNASTE LOS SUEÑOS EN REALIDAD INCLUSO LO QUE NO IMAGINÉ …por eso cada día nos perdemos juntos….en el más profundo de los diálogos … NUESTROS DESCOMUNALES BESOS EMBRIAGADOS DE FELICIDAD !!! . 🇮🇹: Perchè ci sono storie d’amore che possono essere scritte sui libri però la nostra possiamo sentirla solo in ogni poro della nostra pelle… PERCHÈ DAI GIORNI PIÙ BRUTTI A QUELLI MIGLIORI PREFERIRÒ SEMPRE I MOMENTI DI MAGIA CON TE… Perchè abbiamo saputo provocarci sorrisi che neanche sapevamo di avere. Per questo, tutto mi piace insieme a te! HAI TRASFORMATO I SOGNI IN REALTÀ, ANCHE QUELLI CHE NEANCHE IMMAGINAVO… Per questo, ogni giorno noi ci perdiamo insieme… nel più profondo dei dialoghi…. I NOSTRI INSOLITI BACI , UBRIACHI DI FELICITÀ!!! . #aidanizar #adoromivida #adorolamiavita #amor #felicidad #historiadeamor #magia #besos