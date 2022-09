Después de que Olga Moreno confirmase en exclusiva en SEMANA que está de nuevo ilusionada todas las miradas están puestas en Agustín Etienne. Su representante es el primer amor que vive después de su separación de Antonio David Flores. Ella no ha tenido reparos en confesar que está ilusionada y lo ha hecho en una entrevista muy sincera, en SEMANA en su entrevista más sincera. Pero, ¿cómo está viviendo esta relación el representante? Este le ha dedicado unas palabras en las redes sociales que han sonado a declaración de amor: «Eres de las personas más buenas y generosas que he conocido en mi vida. Gracias por mirarme como me miras». Pero hay más. Según Jorge Pérez, amigo de la sevillana y representado del agente, este se siente «absolutamente feliz».

Pérez, que participó en ‘Supervivientes 2021’ con Olga Moreno -concurso en el que se alzó como ganadora- conoce de cerca la historia de amor entre la empresaria y Etienne, ya que es amigo de ambos. Este viernes, durante la emisión del ‘Fresh’ en ‘Ya es mediodía’, ha asegurado: «Después de haber leído la entrevista de Olga y de hablar con él, lo que sé es que él está igual de feliz que ella, que están conociéndose de otra manera y encantados con lo que están experimentado«.

«Olga es la mejor compañía para todo», asegura Agustín Etienne

«En sus propias palabras: «Olga es la mejor compañía para todo. Una mujer que además de buena, sencilla y alegre con la que estoy absolutamente feliz», asegura el Guardia Civil y colaborador de Telecinco. El representante Agustín Etienne no ha hecho declaraciones en medios de comunicación sobre lo que siente por Olga, pero sí ha dejado claro a través de su amigo Jorge Pérez que está muy contento con este incipiente amor.

En el nuevo número de SEMANA podrás leer las declaraciones de Olga Moreno sobre su idilio con Agustín Etienne. Sincera, ha revelado que empezaron siendo amigos. Después surgió la chispa. Olga Moreno no ha dudado en declarar en esta revista cómo empezó todo: «A ver, la verdad es que yo desde hace algunos meses le tiraba los tejos. Tras mi separación, empecé a pasar más tiempo en Madrid y salíamos con sus amigos, con mis amigas… Pasábamos más tiempo juntos y yo todo el tiempo le tiraba los tejos, pero él solo se reía. No me tomaba en serio y no se lo creía», ha declarado.

Olga y Agustín se han estado viendo con frecuencia, ya que tienen amigos en común. Y coincidían cuando salían con estos amigos. Sin embargo, Olga quería dar el paso de quedar solo con él. Lanzada, se atrevió a proponérselo: «Se reía de mis ocurrencias y fue entonces cuando le dije que me concediese una cita a solas, que siempre salíamos con nuestros amigos y que, por favor, un día saliésemos él y yo solos». Aún llevan poco tiempo, pero la cosa promete. Jorge Pérez, testigo de su romance, asegura: «Lo que tenga que durar, que dure. Si funciona, si no funciona. Pero que disfruten».