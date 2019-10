Este miércoles ha sido el día escogido por Ágatha Ruiz de la Prada y su ex, Pedro J. Ramírez, para volver a ponerse delante de las cámaras y no precisamente juntos. Aunque han coincidido en el tiempo, no lo han hecho en el espacio ya que desde que pusieron punto final a su relación no han vuelto a verse las caras, al menos de manera pública.

Tres años después, los dos han conseguido rehacer sus vidas en todos los aspectos y prueba de ello es que este miércoles se han convertido en protagonistas de la noche por dos razones muy diferentes.

Ágatha Ruiz de la Prada fue la nueva invitada de ‘Aquellos maravillosos años’, el programa de Toñi Moreno. En él, además de volver a demostrar su gran sentido del humor, la diseñadora habló de cómo fue su separación: “temí perder mi vida, todo lo que había creado. No lo entienden”.

“Fue una sorpresa y eso cuesta más que cuando lo ves venir. Te cambia muchísimo tu punto de referencia, fueron más de 30 años, aunque, ahora ves que todo ha sido mejor después”, explicó, dejando claro que ya ha dejado atrás esa etapa de su vida y que está centrada en su historia de amor con Luis Miguel Rodríguez, “adoro a Luismi, estoy completamente enamorada”, confesó.

Por su parte, Pedro J. Ramírez volvió a presidir la entrega de premios Los Leones de El Mundo, en la que coincidió con figuras de la política como Margarita Robles, Fernando Grande Marlaska o José Luis Martínez Almeida, entre otros.