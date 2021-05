Ágatha Ruiz de la Prada y Luis Miguel Rodríguez podrían haber retomado su relación, después de haber acudido juntos como pareja a una boda con 350 invitados este fin de semana

Ágatha Ruiz de la Prada se mostraba feliz ante la ruptura de Luis Gasset, el hombre con el que había disfrutado el último año de su vida. No estaba triste, quizá algo decepcionada al ver que el amor no volvía a suponer su mejor apuesta, pero contenta ante el convencimiento de que ha disfrutado sus días con el director de la casa de subastas ‘Ansorena’ y que su ruptura era amistosa y cariñosa. Sin embargo, desde su entorno más cercano, consultado por la revista SEMANA, ya anunciaban que poco le duraría la soltería a la diseñadora. “Ágatha no sabe estar sola y seguro que en pocas semanas nos sorprende de nuevo”, decía una de sus mejores amigas que, ahora, seguramente esté pensando: “Te lo dije”. Y es que Ágatha Ruiz de la Prada podría haber retomado su polémica relación sentimental con Luis Miguel Rodríguez.

Ágatha Ruiz de la Prada no ocultaba tras su ruptura de Luis Gasset de que estaba abierta al amor, aunque ahora parece que la puerta se ha vuelto a cerrar. Al menos eso es lo que afirma Federico Jiménez Losantos en la mañana de este lunes desde el espacio de crónica social de su programa de radio, ‘Es la mañana’. El periodista mantiene que la diseñadora y su ex, Luis Miguel Rodríguez, han decidido darse una nueva oportunidad, quizá sea la tercera o la cuarta, al ver cómo ambos acercaron posiciones al tener una enemiga pública común: Samira Jalil.

Tal y como informan desde el citado programa, Ágatha Ruiz de la Prada y Luis Miguel Rodríguez han acudido juntos, como pareja, a una boda. Una forma de confirmar de manera oficial su reconciliación y es que de ello fueron testigos más de 350 personas este mismo fin de semana, asistentes al enlace. Aunque no desvelan más detalles sobre la boda a la que acudieron o cómo se presentaron ante el resto de los invitados, lo que sí afirma con rotundidad es que entre ellos ha vuelto a surgir la chispa del amor. Un renovado sentimiento que les ha unido al comprobar cómo se defienden uno al otro de manera pública al responder a los ataques cruzados con Samira Jalil, la última ‘no amiga’ del empresario del desguace.

Vídeo: Europa Press

La polémica que les ha vuelto a unir

Sorpresa mayúscula la que se llevaron los fotógrafos que cubrían la entrada y salida de famosos en la madrileña plaza de toros de Las Ventas a principios del presente mes. Allí aparecieron Luis Miguel Rodríguez y Samira Jalil, rostro popular de los realities de Mediaset, juntos dispuestos a disfrutar de una velada taurina. Nadie les hacía como personas pertenecientes al mismo mundo, pero parecía que se llevasen muy bien. Sin embargo, tanto revuelo generó estas fotografías que pronto renegaron el uno del otro. Samira quiso dejar claro que no estaba con él por interés, para después sentenciar que jamás podría estar con alguien tan mayor. Después Luis Miguel se adelantó a dejar claro que Samira no es nadie en su vida, tampoco una amiga, como si hubiesen sido otros los que compartieron velada ese día y no ellos de mutuo acuerdo.

Este cruce de rechazos, en los que Samira negaba al empresario y este a la concursante de realities, Ágatha Ruiz de la Prada quiso tomar la palabra desde el plató del ‘Deluxe’. Lo hizo de manera algo desafortunada, porque se sentó para criticar el aspecto físico de la joven, subrayando su supuesta falta de clase y defendiendo a capa y espada a su expareja. Este le ha devuelto el gesto en numerosas ocasiones cuando se ha topado con un micrófono por la calle, dejando clara su admiración hacia la diseñadora y echando por los suelos a Samira que, al fin y al cabo, tan solo se había limitado a negar una relación con él, como él mismo ya había hecho.

Vídeo: Europa Press

Esta batalla mediática con la joven parece que les ha vuelto a unir en el mismo camino, aunque por ahora tan solo Federico Jiménez Losantos llega a afirmar sin miedo a equivocarse de que en este camino los protagonistas lo recorren de la mano, de nuevo como pareja. Eso sí, por ahora, ni Ágatha Ruiz de la Prada ni quien fuese su ex, Luis Miguel Rodríguez, han querido romper su silencio para confirmar o desmentir si, al final han dejado de ser ex y si han decidido unir de nuevo sus corazones en un mismo latido.