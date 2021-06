La presentadora, que está a punto de cumplir 48 años, ha realizado esta confesión que ha dejado a muchos atónitos.

A pesar de que Emma García atesora un gran número de horas en directo en televisión, en cuestiones personales siempre es muy reservada. La presentadora ha sorprendido revelando su afición más secreta. Lo hacía durante la última emisión del programa ‘Viva la vida’ donde ha reconocido que toca la batería.

La guipuzcoana ha recibido en el plató al cantante Carlos Rivera quien estaba acompañado por su profesor de batería. No ha dudado en reconocer que le había hecho mucha ilusión ver en un ámbito muy distinto a su maestro. Por su parte, el artista mexicano le contestaba de la siguiente manera: «Pues si lo llego a saber podrías haber tocado tú». No ha entrado en más detalles, pero muchos se han sorprendido por esta afición secreta.

Hace cuatro años, Emma García confesó en una entrevista con la agencia Efe que había comenzado a recibir clases. «Es algo que lo tenía ahí y no encontraba el hueco ni el momento». Aprovechó que su hija Uxue se apuntó a guitarra y decidió hacer lo propio, ella en cambio se decantó por las clases de batería. «Me apasiona, me libera. Creo que he nacido para tocar la batería».

Una confesión que dejó atónita en su momento a la periodista que entrevistaba a Emma García: «No me podía imaginar que tocases la batería», le dijo. A lo que ella contestó: «Ni yo, pero es de esas que cuando tienes tiempo y de repente dices: ‘Yo quiero hacer muchas cosas'». Sin duda, un medio perfecto de desconexión tras muchas horas de directo en televisión que le vale, además, para descargar adrenalina. También para disfrutar al máximo de otra de sus aficiones, la música.

Su 48 cumpleaños

A las puertas de su aniversario, Emma García ha recibido una sorpresa por parte del equipo de ‘Viva la vida’. La presentadora daba paso a un vídeo de última hora -sin saber de qué se trataba-. En el mismo, unos infiltrados entraban camuflados en las instalaciones de Mediaset con una única misión. Tenían que colgar un cartel de la fachada en el que se podía leer: «Felicidades Emma’.

El próximo martes, 8 de junio, soplará 48 velas y lo hará convertida en uno de los rostros de referencia de Telecinco. Cadena en la que comenzó a trabajar en 2002 con ‘A tu lado’, provenía entonces de la cadena autonómica vasca donde había estado al frente del programa ‘Esta es mi gente’.

Hace tan solo unos días se confirmaba que Toñi Moreno volverá a sustituirla cuando se coja sus vacaciones estivales. Por el momento, no ha trascendido la fecha en la que la vasca cederá el testigo como en 2020. El año pasado ambas mantuvieron un bonito reencuentro en el plató donde desmentían una mala relación profesional.