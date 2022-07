Reproches mutuos, duras acusaciones y muchos ataques. Rocío Carrasco ha abierto la caja de los truenos con motivo de las declaraciones que ha vertido en la segunda entrega de su documental sobre Raquel Mosquera. La respuesta de la peluquera no se ha hecho esperar. No solo eso, ha contestado con una seria advertencia. «No tengo miedo a nada ni a nadie y menos a ti. Todo lo que digas sobre mí lo tendrás que demostrar en un juzgado. Tanto tú como la persona que tienes al lado», ha afirmado visiblemente indignada durante su intervención en el programa ‘Viva la vida’.

Nuevamente la viuda de Pedro Carrasco ha sido demoledora con Rocío Carrasco. «Si lo de que no estoy bien lo dices por mi enfermedad, no debería hacerlo porque yo lo llevo muy bien, trabajando, sacando a mis hijos y mi negocio adelante. No como tú y el que tienes al lado, que vivís de documentales y de programas», le ha dicho. También ha añadido que no está de acuerdo con la versión que está contando en su docu-serie. «Ella dice que su padre estaba arrepentido de haberse casado conmigo, pero es mentira. Ella lo dice únicamente para hacerme daño porque es así: mala persona». Ha insistido en que el exboxeador siempre sintió auténtica adoración hacia ella.

El enfado de Raquel Mosquera

Rocío Carrasco ha arremetido contra Raquel Mosquera y ha señalado que no es «la señora que quiere hacer creer en televisión». Unas declaraciones que realizó durante el tercer capítulo de la segunda entrega de su documental. También dijo que su padre estaba totalmente absorbido por ella. «No sé si estaba arrepentido de haberse casado o directamente de haberla conocido, pero que estaba arrepentido eso seguro». Raquel Mosquera se ha mostrado muy molesta por estas palabras. «Todo lo que ha dicho sobre mí es lo que digo yo de ella».

Además, la peluquera ha querido aclarar que Rocío Carrasco nunca se interesó por las pertenencias del exboxeador, entre ellas, el cinturón de campeón del mundo. «En la demanda no me lo pidió porque el cinturón y otras cosas no tenían interés económico, Esas son las cosas con las que yo me quedé, con las cosas sentimentales». Ha subrayado que Pedro Carrasco adoraba a su hija, pero también a ella. «A las dos. El mismo cariño me hubiese gustado que hubiese tenido su hija a su padre como él tenía hacia ella». Acto seguido ha indicado lo siguiente: «No fue así, por desgracia. Pedro murió con la pena de no volver a ver a su hija». Asimismo, ha insistido en que ella ha sido la persona que más ha querido a Pedro Carrasco. «El amor se demuestra en vida, no en muerte con documentales. No es cierto que Rocío Carrasco fuese lo más importante para Pedro, por mucho que fuese su hija. A mí me quería más porque yo siempre estuve con él, en sus mejores y en sus peores momentos».