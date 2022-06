Gerard Piqué vive desde hace semanas en un piso de Barcelona por el que pagó más de cuatro millones de euros. Un apartamento de lujo situado en el barrio de Galvany, en Sarrià Sant-Gervasi, donde hay otros vecinos muy pudientes. Aunque la zona nada tiene que ver con la casa en la que convivía con Shakira en Bonanova, lo cierto es que cerca de su casa actual tiene a otros vecinos que son famosos. Entre otros a uno de los hermanos de Shakira y a Jordi Puyol, pero no hay mucho más debido a que hay poca oferta de ocio en el barrio. No es un lugar muy comercial y sí tranquilo, pero ¿pasa desapercibido el futbolista en la zona? Lo cierto es que no.

El político también es residente en el mismo barrio de Gerard Piqué, pero lleva una vida muy sosegada, por lo que todo apunta a que un encuentro fortuito entre ellos es casi imposible. Ahora debe ‘conformarse’ con el resto de común de los mortales, aunque con personas que tienen una alta renta per cápita. Diferentes perfiles entre los que destacan abogados, empresarios o personas de alto nivel adquisitivo conviven esta zona noble en la que destaca también mucho jubilado. Este barrio posee una extensión de 20 kilómetros y una población de casi 150.000 habitantes, siendo una de las zonas más verdes de la ciudad. Tanto es así que hay quien incluso asegura que está muy cerca de uno de los pulmones de Barcelona, donde vivían anteriormente la fallecida Montserrat Caballé o el matrimonio formado por Carles Puyol y Vanesa Lorenzo, sin embargo, la pareja se mudaron hace meses a Andorra.

La prensa desde que se confirmara su ruptura se ha apostado en las inmediaciones de la vivienda, pero él intenta llevar una vida normal. Esta semana ha sido visto abandonando su nuevo domicilio en un vehículo de alta gama, a pesar de que actualmente se encuentra de vacaciones y muchos esperaban que hiciera las maletas y pusiera tierra de por medio. Ahora vive en un punto mucho más céntrico y, aunque la casa es completamente distinta, lo cierto es que no ha renunciado al lujo: tiene tres plantas, está valorado en 4,5 millones de euros y está completamente reformado. Cocina, comedor, sala de billar o terraza con piscina son solo algunas de las estancias de las que ahora disfruta Piqué.

Piqué se despide así de los ilustres vecinos que tenía en la residencia que compartía en la zona más exclusiva de Barcelona. Deja atrás al marqués de Camps o a la familia de Sol Daurella, presidenta de Coca Cola Iberian Partners SA, quienes también residían en la misma zona que la pareja y quienes continúan viviendo muy cerca de la cantante colombiana.