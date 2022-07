A pesar de estar disfrutando de una de sus mejores etapas profesionales, Adela González se ha mostrado rota al compartir con sus seguidores la triste noticia del fallecimiento de una persona muy cercana a ella, Julio, su vecino de Bilbao. Afectada, la presentadora ha relatado en sus redes sociales todos los buenos momentos que le hizo pasar esta persona tan especial para ella.

«Hoy ha fallecido un vecino mío de Bilbao. Se llamaba Julio, 65 años. No han puesto sala de visitas en el tanatorio porque no tenía familia. Se me ha roto el corazón. Era una persona muy especial y muy cariñosa con todos los vecinos, sobre todo con mis hijos», escribía Adela González completamente destrozada. Tras esto, la presentadora explicaba la triste historia de su vecino, con el que ha compartido muy buenos momentos.

«Vivía con su madre, también fallecida hace poco, en un piso muy, pero que muy modesto. Cada Halloween abrían su puerta cuando los niños, junto a todos sus amigos, pedían caramelos…y siempre tenían algo», recuerda. Adela González le ha rendido un bonito homenaje y ha rememorado aquellas veces que Julio metía en el buzón una felicitación con un número de la Lotería del Niño cada Navidad. «Nosotros les preparábamos un bizcocho casero. Los niños les daban un beso y Julio y su madre sonreirán con la ternura propia del corazón», afirma.

Por otro lado, la presentadora de ‘Sálvame’ también reconocía que siempre estuvo para ayudarle a él cuando, por ejemplo, no sabía cómo sintonizar los canales de la TDT: «Bajábamos a ayudar». Adela González cuenta que Julio siempre le hacía un comentario cariñoso, especialmente durante la dura etapa que atravesó debido a la enfermedad de su hija. «Te he visto en la tele. Qué tal la niña. Me duele la pierna, viene mal tiempo… con su voz ligeramente aflautada y una sonrisa», escribe la presentadora.

Lo que más ha lamentado Adela González ha sido el hecho de que su vecino Julio haya muerto solo, sin que nadie estuviera a su lado para su despedida. Un pesar que no ha dejado escapar y que también ha compartido en su mini hilo en su cuenta de Twitter. «Se ha ido solo, sin nadie que le haya puesto unas flores de despedida. Sé que ahora mismo estás repartiendo caramelos y sonrisas. Aquí te envío la mía (una rosa)», asevera.

La magia de las redes sociales

Como no podía ser de otra manera, los seguidores de la presentadora se han volcado por completo y han aplaudido sus bonitas y cariñosas palabras de homenaje hacia su vecino de Bilbao. Debido a la viralidad de su comentario, una amiga del fallecido se ha puesto en contacto con ella para explicarle que no estuvo solo en sus últimos días. «Estuvo con él, le pudieron despedir y la semana que viene se celebrará un funeral. Reconforta», finaliza.