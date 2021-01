Adara Molinero y Rodri de ‘GH’ han puesto fin a su relación sentimental tras seis meses de amor intenso, pero ¿qué ha sucedido entre ellos?

Justo después de que comience el 2021, Rodri de ‘GH’ y Adara Molinero han puesto punto y final a su relación sentimental. Tan solo seis meses después de comenzar su historia, todo ha saltado por los aires entre ellos, no obstante, hay muchos detalles que todavía se desconocen. Si bien la influencer borró por completo cualquier reguero de su amor en sus redes sociales e incluso dejó de seguir a Rodri vía Instagram, él todavía mantiene imágenes de ambos en su perfil. Dos actuaciones completamente diferentes que podrían darnos una pista de cómo ha sucedido esta ruptura. Después de muchas especulaciones y rumores sobre quién ha tomado la decisión de romper, Adara ha posteado una escueta, pero intensa frase con la que aclara uno de los datos desconocidos de su ruptura. «Esta vez va a ser la última que me pronuncie sobre este tema. Yo no he dejado a nadie«, ha escrito la joven, bomba que ha dejado boquiabiertos a todos.

Horas antes la propia Adara reconoció que era «impulsiva», pero que el «tiempo pondrá todo en su sitio». Por ello, pidió «respeto» tanto para ella como para él y también dejó claro que en su interés no estaba el de acudir a un plató para revelar todos los detalles de una ruptura dolorosa para ella. «Si quisiera TV nunca me hubiera ido, ni me hubiera tomado un descanso. Paciencia». Palabras que multiplican la atención sobre su separación, pero sobre la que no ha querido dar más datos Rodri. El joven que, acaba de cumplir 31 años, ha hecho caso omiso y no se ha pronunciado en ningún momento sobre el momento sentimental que está viviendo ahora.

Adara Molinero ha vivido una montaña rusa este 2020

A pesar de que parecía que Adara había encontrado de nuevo la estabilidad sentimental junto a Rodri, todo se ha derribado entre ellos como si de un castillo de naipes se tratara. La joven hace algunos meses rompió con Gianmarco, con quien vivió varios enfrentamientos en televisión, así como una truculenta historia durante la que se reconcilió, aunque por muy poco tiempo, con el padre de su único hijo, Hugo Sierra. Quizás sea en los próximos días cuando uno de los dos se confiese sobre los motivos que les han llevado a tomar esta drástica decisión que ha pillado por sorpresa a todos sus seguidores. Y es que fue horas antes de acabar el 2020 cuando Rodri compartió con sus followers su imagen favorita del año y en ella aparecían ambos fundiéndose en un romántico beso tras el que todo el mundo pensó que vivían su mejor momento. Nada más lejos de la realidad. «Ojalá todos tengamos ese abrazo que hace que todo lo malo se olvide, ese beso en mitad de la noche que te saca una sonrisa porque te recuerda la suerte que tienes», escribió el empresario.