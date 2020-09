La presentadora de ‘Sálvame’ ha desvelado ahora un accidente que tuvo tras perder a su marido mientras hacía deporte: «He tenido una rotura de fibras», cuenta.

Ha sido un verano de retiro para Paz Padilla. La presentadora de televisión anunció el pasado 26 de julio que iniciaba una etapa de retiro, que le llevó a estar desaparecida de las redes sociales durante unas semanas. Aunque ha estado intentando recomponerse del duro golpe, Paz no ha dejado de hacer cosas, en compañía de su hija, Anna Ferrer Padilla, su apoyo más incondicional.

De hecho, como una amante del deporte que es, Paz Padilla no ha dejado de hacer ejercicio físico, aunque este verano ha tenido un accidente que impide hacer todo el deporte que le gustaría. Ella misma ha querido desvelar ahora qué le ocurrió y que ahora no le deja practicar sus aficiones.

«Vengo de correr porque hacía mucho tiempo que no corría porque haciendo ski acuático tuve una rotura de fibra. Es lo que tiene ser madurita, que hay cosas que una no lleva bien. Vi a Anna hacerlo y me empeñé, y porque me lo regalaron el año pasado y quería hacerlo. Seguiré haciéndolo», desvela desde el porche de su casa después de haber salido a correr.

Durante este verano hemos visto a la humorista pasear en barco, momento en el que podía haber probado este nuevo deporte. El hecho de no ser todavía una experta le jugó una mala pasada, una rotura de fibras de la que aún se está recuperando. Aún así, no le impide seguir activa y hacer fuerza física, aunque con cuidado.

Acto seguido, ha querido compartir qué hace durante sus mañanas: «Por la mañana me levanto y hago mi meditación, también la hago por la noche. He hecho mi deporte y ahora me voy a desayunar. Me ducho y luego me voy a ‘Sálvame’, mirad qué día más completo», comenta bajo la atenta mirada de su hija.

Un verano de retiro, pero sin parar de hacer planes

«Ahora estoy de retiro, atravesando el desierto más duro de mi vida, donde solo veo piedras en el camino. Él me ayudará a encontrar mi destino», escribía el pasado 26 de julio. Desde ese día, Paz Padilla estaba desaparecida de las redes sociales pasando el verano más duro de su vida. Eso sí, en todo momento ha estado acompañada de su hija, que ha sido el apoyo más incondicional.

Después de un verano en Zahara de los Atunes, Cádiz, y alguna escapada al norte, la presentadora de televisión volvía a Madrid para retomar su rutina. De hecho, no dudó en ofrecer una sincera y comentada entrevista en ‘Sábado Deluxe’, donde dio a todos una lección de vida.