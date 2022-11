Shakira y Piqué se sentaron este lunes 7 de noviembre para llegar a un acuerdo. Un cara a cara que duró más de 12 horas y que tuvo lugar en la casa en la que vivieron sus momentos más especiales. También su ruptura. Hablaron sobre sus peticiones y junto a sus abogados firmaron un pacto en el que se confirma que finalmente sus hijos dejarán España tras las Navidades del 2022. Comenzarán su nueva vida junto a su madre en Miami, donde vivirán en una espectacular mansión lejos del foco mediático en el que se encuentran en España. Si bien Piqué no quería dar su brazo a torcer, tras mucho pensarlo ha decidido ceder y pensar únicamente en el bien de sus hijos. Pilar Mañé y Ramón Tamborero del Pino, abogados de Shakira y Piqué, revelaban el final de los tiras y aflojas a su salida de la casa de la colombiana. «Hemos acabado, hemos firmado y de mutuo acuerdo. Se ha llegado a un acuerdo», comentan fuera del domicilio.

Vídeo: Europa Press

Sus defensores llevaban más de 5 meses reuniéndose y en continuo contacto con el único fin de que sus clientes estuvieran satisfechos. Ellos han confesado que ambos harán un comunicado en el que contarán algunos detalles del pacto al que tanto ha costado llegar, aunque la fecha en la que se hará público todavía es una incógnita. Durante casi dos minutos los letrados de ambas partes atienden a los medios de comunicación y desvelan que todo ha terminado con una sonrisa de oreja a oreja, lo que demuestra que están orgullosos de que el proceso haya llegado a su fin. «La verdad es que sí estamos felices», dicen cuando les preguntan los reporteros. Aunque no han entrado a responder algunas cuestiones como, por ejemplo, si habrá o no custodia compartida, lo cierto es que es la primera vez que se muestran tan habladores frente a las cámaras. No te pierdas el vídeo de este artículo.