Las instantáneas fueron tomadas a principios de este mes por el rey Guillermo de Holanda en el jardín del palacio Huis ten Bosch.

Luciendo su inconfundible sonrisa y en un entorno natural, así ha posado Máxima de Holanda con motivo de su 50 cumpleaños. Una belleza que mira con carisma al objetivo. Y es que el encargado de retratarla no ha sido otro que su marido, el rey Guillermo. Las tres fotografías se han distribuido de forma oficial por la Casa Real neerlandesa, un día antes de que la soberana sople las velas. Unas preciosas imágenes captadas en los jardines del palacio Huis ten Bosch, su residencia habitual, situado en La Haya.

En una fecha redonda, la corona holandesa ha optado por la sencillez de un posado que promete dar la vuelta al mundo. Con un jersey de punto de gran cuello en color crudo, abrigo pata de gallo y unos maxi pendientes low-cost de Zara, la reina de Holanda celebra esta fecha con todos los ciudadanos. «¡La reina Máxima cumplirá mañana cincuenta años! Se han publicado tres nuevas fotos con motivo de su aniversario. Las instantáneas fueron tomadas a principios de este mes por el Rey en el jardín del palacio Huis ten Bosch», ha sido el breve texto que acompaña la publicación realizada a través de las redes sociales oficiales.

Una naturalidad que Máxima vuelve a desplegar tanto en los gestos como en su vestimenta. Con la raya a un lado y la melena peinada al viento, la royal argentina muestra una de sus principales señas de identidad, su perpetua sonrisa. Además, nuevamente apuesta por unos pendientes XL, esta vez en forma de flor. Apoyada sobre el tronco de un árbol, con las manos entrelazadas, mirando con sinceridad al mejor fotógrafo para ser inmortalizada… Así posa la reina de Holanda en una fecha clave de su vida.

Una celebración sin estridencias

Durante una reciente visita a la localidad holandesa de Lisse, la soberana confirmó que no sabía lo que haría para celebrar su cumpleaños. «Estoy esperando el tiempo. Si me pueden decir qué tiempo vamos a tener, entonces yo puedo decidir qué vamos a hacer», bromeó con la prensa. No se espera que haga grandes celebraciones: «Por supuesto que me gustaría celebrar con tantos amigos y familiares como fuera posible, pero ahora eso no es viable», señalaba en clara alusión a las restricciones que continúa marcando la pandemia.

Hace tan solo unos días que la monarca acudía a un concierto organizado por su 50 aniversario. Un acontecimiento en el que se vistió de largo junto a sus tres hijas, Amalia, Alexia y Ariane. No faltó tampoco la princesa Beatriz, feliz de sumarse a la celebración. Además, por la fecha ha concedido una entrevista muy personal con el periodista Matthijs van Nieuwkerk que se emitirá este mismo 17 de mayo. Y se ha lanzado una nueva remesa de sellos conmemorativos con ella como la auténtica protagonista.