Marie Chantal, contra el noviazgo de su hijo Tino con Poppy Delevigne

Marie Chantal no cree en la posible relación de su hijo Tino y Poppy Delevigne y solo encuentra complicaciones entre ellos.

La monarquía europea tiene a una nueva, reciente y polémica pareja entre sus filas. El 21 de febrero se conoció la relación entre Constantino Alexios de Grecia, de 24 años, y la modelo e influencer Poppy Delevingne, de 36. Este hecho no ha gustado nada a la Familia Real griega y, en especial, a su madre la "princesa" Marie Chantal, tal como afirman los medios británicos. En el país heleno se habla de que su oposición ante esta relación sería total. No le gustaría la que sería su nuera por la diferencia de edad, la exposición de su vida y su actual estado civil.

Para la princesa, no habría compatibilidad posible entre ambos y no tendría claro que esto pueda llegar a tener un buen futuro. Por los 12 años de diferencia entre la pareja, siente que están en puntos diferentes e incompatibles de sus vidas. Él debe continuar su formación tras graduarse en Relaciones Internacionales en Georgetown. Ella, por su parte, es uno de los nombres más reconocidos en Inglaterra por las redes sociales. Sus publicaciones son seguidas casi a diario por más de 2,5 millones de seguidores y es habitual verla en numerosos desfiles y actos.

A esta incomodidad se sumaría que la también actriz proviene de una familia conocida. Su apellido suena mucho en Hollywood gracias a su hermana Cara Delevigne, una modelo muy reconocida y actriz. Su constante aparición en medios por todo esto le complicaría la situación frente a la que podría ser su suegra. Tampoco estaría dejando pasar el hecho de que no se ha hecho oficial el divorcio de la influencer con el que era su marido desde 2014, James Cook. Las sospechas sobre una crisis matrimonial han saltado tras retirarse él de la gestión de la empresa de su expareja y no volver a aparecer juntos en público, más allá de una fiesta posterior a los BAFTA, premios de cine de la Academia británica. Aunque hay rumores de la grave crisis y el punto final del matrimonio, no hay confirmación oficial.

La incipiente relación de Tino de Grecia y Poppy Delevingne

Tino de Grecia, hijo del que sería heredero al trono griego Pablo de Grecia, se enfrenta a una primera relación que suscita tanto interés en los medios. Para nadie de su entorno estaría pasando desapercibido este hecho y estaría incomodando, incluso, a muchos de ellos. Los medios británicos han sido los primeros que confirman la existencia de fotos junto a Poppy Delevingne que confirmarían su incipiente relación. En ellas aparecerían acaramelados, dando un paseo por las idílicas calles de Londres. Ambos paseaban de la mano, dedicándose mucho cariño cuando las cámaras les han captados cerca del domicilio de ella.

Si esta historia llega a buen puerto, el ahijado del Felipe II se tendría que enfrentar al difícil momento de presentar a su pareja ante la Familia Real Griega. Una realeza que se ha mostrado muy unida tras haber pasado un momento complicado, la muerte de Constantino II el pasado 10 de enero de 2023. Habían conseguido que, tras el coronavirus, se encontrara algo mejor pero, con 82 años, estuvo ya ingresado en un hospital de Atenas por unas complicaciones y se comunicó el desenlace. Habitual era verles juntos en todas las ceremonias posteriores celebradas en su recuerdo y en los encuentros más privados. En las redes sociales han continuado mostrando todo ese cariño compartiendo recuerdos y palabras muy sentidas para el que fuera uno de los pilares fundamentales para la que fue su línea monárquica y familiar.