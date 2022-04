Ignacio de Borbón se ha convertido oficialmente en nuevo concursante de ‘Supervivientes 2022’, después de que la cadena confirmase los rumores que pululaban en las redes sociales sobre su fichaje tras la pista de una corona. Modelo de profesión, su salto a la fama y al reality viene más contextualizado por su vínculo familiar con la familia real española, al ser primo lejano del Rey Felipe VI. Está entroncado con el Jefe del Estado de manera muy lejana, y además, su relación con los miembros actuales de la Casa Real es anecdótica, aunque su apellido pesa lo suficiente para este modelo que triunfa en Asia y comparte agencia de modelaje con el ganador de ‘Supervivientes 2020’, Jorge Pérez. Estaba destinado a ir a Honduras y convertirse en superviviente, pero, ¿ha podido hablar ya con el Rey Felipe VI tras conocerse sobre su fichaje?

Vídeo: Europa Press

El joven Ignacio de Borbón ha reaparecido ante los medios en la presentación del documental de Laura Pausini. Con timidez, ha atendido a las preguntas más esperadas, aunque parece algo incómodo al tener que enfrentarse a aquellas relacionadas con la Casa Real y los miembros que la conforman, a los que considera familia a pesar de que no tenga relación con ellos. En su primera aparición pública tras ser confirmado como nuevo concursante de reality ha confesado si el Rey Felipe VI le ha felicitado por su fichaje para ‘Supervivientes’ y si ha habido alguna reacción al respecto por parte de la Casa Real española.

Además, Ignacio de Borbón ha detallado cómo se enfrenta a esta nueva aventura en ‘Supervivientes’, considerado el reality más duro de la televisión, así como a la fama en sí y es que está a punto de cambiar su vida por completo. Él se define como “un chico humilde y trabajador. Me he buscado siempre la vida para trabajar” y promete que va a “darlo todo” y, sobre todo, “a ser yo mismo”. Eso sí, deberá enfrentarse no solo a condiciones extremas en cuanto a clima, falta de alimento, descanso e higiene, sino también a la prueba más dura, la convivencia con personas con caracteres muy dispares que pondrán a prueba sus nervios. También responde a todo esto con sinceridad. Vea el vídeo y descubre cómo afronta esta aventura y si desde la familia real ha tenido noticias en respuesta a su fichaje para ‘Supervivientes’. ¡Dale al play!

