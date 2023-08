Victoria Federica sigue haciendo un tour por España en sus vacaciones de verano. La hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar se encuentra estos días en Ibiza disfrutando de unos días de desconexión con un grupo de amigos, en los que no hay ni un rostro conocido. La joven no ha querido dejar de hacer ningún plan y ha optado por pasar un día en Formentera.

Para ello, Victoria Federica no ha dudado en alquilar junto a su grupo de amigos un yate de lujo para poder pasar un día increíble con todas las comodidades en las aguas de Formentera, un plan que hacen muchos famosos que eligen Ibiza como destino de vacaciones. Para ello han elegido el modelo Baia Aqua 54 Surreal, que tiene capacidad para 11 pasajeros más un patrón. Si quisieras pasar la noche la capacidad se reduce a seis personas por los camarotes que tiene en su interior.

"El Baia Aqua 54 tiene las acomodaciones diseñadas por Baia Yachts, para un confort al más puro lujo en yates, con solárium en proa y popa, salón interior y exterior, cocina integrada, bañera de teca y luces led para una noche festiva", explican desde la página web de la empresa que los alquila.

Pero, ¿cuánto han pagado Victoria Federica y sus amigos por este barco? El precio de la embarcación cambia según la temporada en la que lo alquiles. Estamos en agosto y el precio de la embarcación es de 4.053 euros al día, por lo que la sobrina del Rey Felipe VI y sus amigos ha tenido que pagar este montante para disfrutar de un día en alta mar en Formentera.

En el interior hay dos camarotes con baño para disfrutar al máximo de una jornada en alta mar. El precio incluye no solo pasar el día en el barco, también seguro a todo riesgo, amarre en puerto base, toallas para todos los pasajeros, bebidas de cortesía y equipo de snorkel. Lo que no incluye es la comida, que Victoria Federica y sus amigos podrían haber encargado en uno de los chiringuitos que tienen servicio para llevarla a las embarcaciones que se encuentran en alta mar. Normalmente lo hacen en lancha.

La hija de la Infanta Elena ha tenido tiempo para todo. No ha dudado en refrescarse dándose varios baños, sola y en compañía de algún amigo. También se ha puesto al día teniendo conversaciones con su grupo de amigos. La joven ha presumido de cuerpazo en bikini, la prenda que no se ha quitado este verano, ya que no hay playa que no haya pisado Victoria Federica.

