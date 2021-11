Victoria Federica siempre se ha caracterizado por ser hermética, sin embargo, algo en ella ha cambiado. Sin previo aviso ha abierto para todo el público su perfil de Instagram y ha empezado a dar pistas de cada uno de sus pasos, algo insólito en la hija de la Infanta Elena. Su intención es acercarse a sus followers y rentabilizar sus publicaciones, pero ¿cuál es su caché? Desde SEMANA hemos hablado largo y tendido sobre ello con Paloma Bulnes, directora de la agencia ‘Influencities‘, quien además de darnos una cifra, nos explica que perfectamente podría ser imagen de una marca de lujo. «Ahora mismo podría pedir mínimo 3.000 euros y es probable que si pide más se lo den», comienza diciendo la experta. Ser de la realeza no hace otra cosa que multiplicar su interés, por lo que ‘Vic’, como la llaman sus íntimos, puede negociar contratos suculentos solo prestando su imagen.

«Está posicionada en marcas de lujo. No debemos olvidar que es nieta del Rey Emérito y sobrina del Rey Felipe, por tanto, es un sector lujo y marcas de gama alta», nos revela Bulnes. En especial, puede encajar en reconocidas firmas de ropa e incluso convertirse en todo un referente en lo que respecta a la moda española. Fue hace tan solo unos días cuando se enfundó en un vestido de Caprile con el que logró quitar el hipo a todos los presentes, siendo justo poco después cuando empezó su andadura como ‘influencer’. «Puede tomar el ejemplo de su tía, la Reina Letizia y hacer honores al «made in Spain», ya que en España tenemos diseñadores excelentes. Sí es cierto que gracias al vestido de Caprile que lució ha conseguido alzarse como una de las invitadas más elegantes de la gala», insiste. Tal ha sido su impacto que en prensa extranjera y en medios franceses como ‘Point de Veu’ la elogian por su estilo: «Fue la estrella de la noche».

Desde entonces, se ha mostrado muy activa y no ha dejado de compartir stories con sus planes, una actitud que sin duda le acerca a sus casi 60.000 seguidores. Entre ellos, se encuentra una joven promesa entre las prescriptoras de moda como es María G de Jaime, quien, a buen seguro, le habrá dado algunos consejos para que se desenvuelva con soltura. Eso sí, hay algo que las diferencia. La familia de Victoria Federica puede ser «un arma de doble filo», según Paloma Bulnes, por lo que todavía es una incógnita cuál será su éxito en las redes sociales y si este será o no efímero.

Con tan solo 11 publicaciones en su perfil, Victoria Federica no tiene miedo alguno al qué dirán y, prueba de ello, que no haya desactivado los comentarios en sus posts. Y, aunque resulte llamativo no es la única royal que ha irrumpido en este mundo tan seguido por los jóvenes en la actualidad. «Victoria Federica si quiere una referencia de royal puede tomar el caso de Olympia de Grecia, que cuenta con casi 250.000 seguidores y nos muestra su día a día, a su familia, su vida en Nueva York, tanto es así que incluso Olympia cuenta con representante. Si Victoria Federica quiere vivir de esto tiene que empezar a ponerse las pilas». Lo que resulta contradictorio para los expertos consultados es que siempre haya pedido privacidad y haya huido de las cámaras, siendo ahora cuando esté mucho más expuesta por decisión propia.