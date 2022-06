Este lunes, Madrid ha acogido el encuentro entre la Reina Letizia y la Primera Dama de Estados Unidos, Jill Biden. La mujer de Rey Felipe y la esposa de Joe Biden han compartido una mañana de actividades con motivo de la cumbre de la OTAN, que se celebra los días 29 y 30 de junio. Ambas mujeres han tenido un encuentro privado en el Palacio de la Zarzuela y posteriormente han visitado la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer. En los próximos días, la monarca es una de las protagonistas de esta semana cargada de compromisos oficiales de la que la prensa internacional empieza a hacerse eco. Pero, ¿qué dice la prensa extranjera del cara a cara entre las mujeres tan destacadas? Llama la atención la escasa repercusión que ha tenido la cita, especialmente en las principales cabeceras con sello ‘USA’. Los medios más importantes del país norteamericano casi no se han hecho eco del encuentro Letizia-Jill.

Mientras dentro de nuestras fronteras todos los medios han hecho especial hincapié en el duelo de estilo entre Doña Letizia y su invitada, en Estados Unidos casi no se ha hablado del tema. Haciendo una búsqueda exhaustiva de los titulares, resulta muy curioso que la prensa estadounidense, casi no haya recogido nada sobre el encuentro. Aunque teniendo en cuenta las escasas cotas de popularidad de Jill Biden respecto a sus predecesoras, Melania Trump y Michelle Obama, resulta fácil comprender el porqué de la ausencia de cobertura informativa. «Es la primera vez en que la reina de España y Jill Biden coinciden desde la llegada de su marido a la Casa Blanca en enero de 2021», detallan en ‘The San Diego Union Tribune’, uno de los poquísimos medios que ha publicado una reseña de la jornada.

Sí han publicado informaciones, en cambios, algunos medios del Reino Unido. Ya se sabe que en este país no solo son fieles a la monarquía: también simpatizan bastante con la figura de la Reina Letizia. El pueblo británico, además, valora de manera especial el vínculo que existe entre la Familia Real española y el clan Windsor, lo que explica que periódicos como ‘The Daily Mail’ o el digital ‘The Royal Central’ hayan destacado los mejores momentos de la visita de Jill Biden a España. «He traído a mis dos nietas y hemos bebido una copa de vino», son las declaraciones de la Primera Dama que se reflejan en el ‘Daily’. «Jill Biden y la Reina Letizia mantuvieron charlas y posaron cuando se conocieron… Los dos pasarán mucho tiempo juntas, ya que la reina española recibirá a las parejas de los líderes mundiales en una serie de eventos durante la cumbre», destaca ‘The Royal Central’.

Otro periódico británico, el ‘Express’, ha prestado mucha atención al estilismo de las dos mujeres. «La Reina Letizia y Jill Biden estaban radiantes hoy en Madrid. La monarca estaba muy guapa con un vestido en blanco y negro mientras que la Primera Dama estaba deslumbrante en rojo», escriben.