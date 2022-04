Mucho se ha hablado en los últimos días de las vacaciones de Semana Santa de la Familia Real española. Ahora la Casa Real ha sido la encargada de confirmar que no tendrán compromisos profesionales con los que cumplir. Como hacen cada semana desde el departamento de comunicación, han mandado la agenda y se puede ver claramente que no tienen ninguna cita: «Sin actividades oficiales con cobertura informativa», detallan.

Felipe y Letizia no se dejarán ver, por lo menos en lo que se refiere a actos oficiales. Podrán pasar tiempo con sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. La primera de ellas viajará de vuelta a España, procedente de Gales, para disfrutar de sus merecidas vacaciones, por lo que la familia recuperará el tiempo perdido en casa.

Pero lo cierto es que la Princesa Leonor se unirá a su familia unos días más tarde, ya que regresará a España el próximo jueves 14 de abril. Tiene 10 días de vacaciones en el UWC Atlantic College de Gales y no ha dudado en volver a casa para pasar tiempo con su familia. La que podría haberse puesto muy contenta es su hermana, a la que está muy unida. El hecho de que no se puedan ver cada día hace que esperen con ansia su reencuentro.

Aunque coincidirá muy pocos días con ella, ya que el lunes 18 de abril Sofía tiene que volver a su colegio, las hermanas exprimirán al máximo los días. Se pondrán al día y harán planes juntas. Esta vuelta a nuestro país sería la tercera visita que hace desde que empezara el Bachillerato en el extranjero.

La Princesa Leonor tiene 10 días de vacaciones de Semana Santa

La agenda oficial que la Casa Real manda cada semana no hace mención a la misa de Pascua que se celebra cada año en Palma de Mallorca. Se ha hablado mucho acerca de la no asistencia de las hijas de los Reyes a este acto, pero lo cierto es que la Princesa Leonor se encontrará en España en esa fecha. Sin embargo, es el lunes cuando su hermana, Sofía, tendrá que volver al colegio para iniciar el último trimestre escolar.

Tampoco se confirma, de esta manera, si los Reyes acudirán o no a este acto oficial. Al ser una cita de la siguiente semana, podrían no haberla incluido en la agenda de esta Semana Santa. El hecho de que no tengan ningún acto hace que la familia tuviera programado un viaje privado para así desconectar y descansar en familia.

Unas vacaciones que llegan tras semanas intensas

Los Reyes han querido aprovechar la Semana Santa para descansar y desconectar después de unas semanas intensas de compromisos oficiales. Letizia ha tenido que viajar hasta en dos ocasiones a Reino Unido, por lo que espera como agua de mayo los días de vacaciones para estar con su familia y también para retomar sus aficiones y compromisos más privados.

