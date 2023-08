Los Reyes y sus hijas: cena en familia junto a doña Sofía y su hermana

Este año, que se conmemora el 50 aniversario de la Familia Real en Marivent, vuelve a dejarnos bonitas estampas. Los reyes Felipe y Letizia han cumplido con sus tradiciones en Palma y han disfrutado de una distendida cena en Portixol junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. También estaba presenta doña Sofía, su hermana, Irene de Grecia, y un matrimonio de amigos, los Fluxà. El escenario elegido ha sido un local de reciente apertura 'Mia', del empresario Guillermo Cabot, antiguo propietario del restaurante 'Ola del mar' al que han acudido en años anteriores.

La familia abandonaba el local pasada la media noche. Los flashes de los reporteros gráficos les sorprendían a la salida del restaurante. Sonrientes y relajados, así les hemos visto. El rey Felipe era el primero en salir, seguido de cerca de doña Letizia quien ha protagonizado unas tiernas imágenes junto a Irene de Grecia. Muy pendiente de ella, la ha ayudado en todo momento, sujetándola de la mano. La Reina ha elegido un favorecedor vestido con escote halter de tejido plisado en color rojo. Llevaba una calzado plano, sandalias con pedrería.

La princesa Leonor y la infanta Sofía, muy cariñosas con doña Sofía

La familia no ha dudado en posar amablemente ante la prensa. La princesa Leonor y la infanta Sofía han flanqueado a su abuela, ambas sujetándola cariñosamente de cada brazo. Nuevamente somos testigos del cariño que profesan las jóvenes ante uno de los pilares de sus vidas. No han faltado las sonrisas y los gestos de ternura. Las hijas de los Reyes se han decantado por looks similares de inspiración bohemia, ambas llevaban vestidos estampados largos y de manga corta. El calzado casi idéntico, alpargatas de cuña con lazada al tobillo en tono crudo. A destacar las pequeñas trenzas que lucía la infanta Sofía adornando su larga melena.

Doña Sofía ha llevado un vestido túnica de manga larga con bordados. En su mano portaba un mini bolso en color azul y su inseparable móvil. Tras el reglamentario posado, la familia ha regresado al palacio de Marivent en coche.