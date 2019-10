8 El tradicional besamanos en el Palacio Real

Tras el tradicional desfile militar, con susto incluido para el cabo paracaidista que se ha accidentado, sin mayores consecuencias, la Princesa y la Infanta se han retirado y los Reyes se han dirigido al Palacio Real para asistir al besamanos y la posterior recepción. Unos 1.300 invitados han saludado a Don Felipe y Doña Letizia. Todo muy ordenado, en un ambiente bastante silencioso y en tres tandas (con dos descansos para Sus Majestades), por el que han pasado políticos, jueces, embajadores, militares, representantes de las fundaciones culturales, etc etc etc.

