El 9 de abril de 2021 Felipe de Edimburgo, esposo de la reina Isabel de Inglaterra, decía adiós desde el Castillo de Windsor, a punto de cumplir los 100 años. Así pues, en breve se cumplirá el primer aniversario de su muerte y la soberana británica quiere rendirle un homenaje por todo lo alto.

Su funeral se celebró el 17 de abril del año pasado, pero sometido a muchas restricciones a causa de la pandemia. Solo pudieron asistir 30 invitados de la familia y amigos más íntimos. Ahora los Windsor desean que el gran patriarca tenga una gran ceremonia pública de reconocimiento y más coincidiendo con el Jubileo de Platino por los 70 años en el trono de Isabel II.

Para ello no han escatimado. Si nada lo impide, el próximo 29 de marzo tendrá lugar un servicio religioso en la abadía de Westminster en memoria del duque de Edimburgo, y al mismo asistirá además de su familia, lo más granado de las Casas Reales europeas.

Por supuesto, los Reyes Felipe y Letizia figuran entre los invitados de la realeza internacional. A falta de que la Casa Real española lo confirme de manera oficial, casi se da por seguro su viaje a Inglaterra. Los lazos históricos y familiares con los ‘royals’ británicos así lo requieren, y además en los últimos años se ha producido un tierno acercamiento entre ambas Casas.

EL DULCE RECUERDO DE SU VIAJE EN 2017

Los Reyes realizaron un magnífico Viaje de Estado a Reino Unido en el verano de 2017. Allí fueron recibidos por todos y cada uno de los miembros de la familia Windsor durante sus tres días de visita y en todo momento quedaron patentes sus excelentes relaciones. Nuestros Reyes se refieren a la reina Isabel como «tía Lilibeth», el apelativo cariñoso con el que se la conoce en su círculo privado. No hay que olvidar que la reina Victoria Eugenia, esposa del rey Alfonso XIII, era nieta de la reina Victoria de Inglaterra. De manera que todos son familia.

Después, en marzo de 2019, la Reina Letizia viajaba en solitario hasta Londres para inaugurar una exposición sobre el pintor español Joaquín Sorolla en la National Gallery de Londres, donde estuvo acompañada por un muy atento príncipe Carlos.

Los encuentros no quedaron ahí. En junio de 2019 Sus Majestades regresaban a Reino Unido con motivo de la concesión a Don Felipe de la Orden de la Jarretera, la condecoración más antigua y prestigiosa del país, en una ceremonia que tuvo lugar con toda la pompa en Windsor.

Poco a poco, Don Felipe y Doña Letizia están retomando su agenda internacional. Sus últimos viajes oficiales han sido a Suecia, en noviembre pasado, y a Austria, el pasado enero.

El próximo 29 de marzo se espera una gran presencia de reyes y reinas, príncipes y princesas de la realeza. La propia Isabel II ha cursado las invitaciones, como manda el protocolo. Será una excelente ocasión para recuperar las grandes galas y de que las testas coronadas puedan volver a reunirse en una cita de envergadura, aunque en este caso esté motivada para rendir un homenaje al que fuera esposo de la reina Isabel durante 73 años.

Los reyes Guillermo y Máxima de Holanda, junto a la princesa Beatriz, ya han confirmado su asistencia. También lo han hecho los reyes Carlos Gustavo y Silvia de Suecia. La lista se irá ampliando los días venideros.

Quien ya se sabe que no estará es el príncipe Harry, nieto del duque de Edimburgo, quien ha declinado la invitación al decir que no se siente seguro de viajar a su país natal con su esposa, Meghan Markle, y sus dos hijos, Archie y Lili Diana, pues no se le proporciona los servicios de seguridad a su juicio necesarios. Así pues, será otra oportunidad perdida para él de reencontrarse con los suyos y de que su abuela pueda conocer en persona a su bisnieta.

Por ahora, nuestros Reyes sí lo tienen previsto y no quieren fallar. Volverán a hacer las maletas mientras se preparan para el emotivo reencuentro con la veterana soberana británica y el resto de su familia, entre ellos el príncipe Guillermo y Kate Middleton.