El Covid sigue jugando a muchos una mala pasada. Unos días antes de que empezara a subir la curva de contactos en nuestro país dejando así una sexta ola sin precedentes, el Rey Juan Carlos vivió unos momentos complicados. Y es que el pasado mes de noviembre tuvo que cancelar una cita que tenía pendiente por haberse contagiado de coronavirus. Los síntomas que tuvo el Rey emérito llevaron a este a dar el paso de cancelar esta cita.

Según desvela El Mundo, el Rey Juan Carlos canceló una comida con el príncipe heredero Mohamed bin Zayed Al Nahyan por haberse contagiado por covid. Tal y como explican en el citado medio, el Rey le transmitió que se encontraba mal, aunque le hizo saber que no tenía síntomas graves.

El príncipe con el que iba a quedar el Rey Juan Carlos no contestó al mensaje de este, pero no dudó en enviarle un helicóptero para que este llevar al emérito al hospital y recibiera allí atención médica. Esto le cogió de sorpresa al Rey, que en ese momento estaba haciendo gimnasia en el lugar en el que se aloja.

El Rey Juan Carlos fue atendido por los médicos en el hospital

No dudó en hacer caso de las recomendaciones de su amigo, que le envió el helicóptero con militares y médicos, y se trasladó al hospital para que le controlaran la enfermedad. Su estado de salud era bueno y el Rey Juan Carlos volvió a la residencia en la que está instalado durante su estancia en Abu Dabi.

Pero como todo lo que gira alrededor de la vida del Rey Juan Carlos, todo se ha llevado de la manera más hermética. Hace mucho tiempo que la información sobre su vida allí llega a cuenta gotas. Hace apenas unos días, sabíamos de él gracias a Carlos Herrera, que viajaba hasta Abu Dabi para reencontrarse con él. En esta cita, el emérito y el periodista se hicieron una foto, demostrando que siguen siendo muy buenos amigos.

Estuvo hace unos días con Carlos Herrera, que viajó a Abu Dabi

«Encuentro en Abu Dabi. El Rey Juan Carlos se encuentra muy bien de forma física. Y de ánimo», escribía. Visiblemente más delgado y con el rostro serio en la imagen, esta era la primera fotografía en la que podemos ver al padre de la Infanta Cristina después de que su hija se separe de Iñaki Urdangarin. No está siendo fácil para él en absoluto afrontar este momento y es que es consciente de que su hija está atravesando un momento muy complicado para ella.

Una conversación que dio para mucho

«Estando en Dubai, aproveché para ponerme en contacto con el Rey Juan Carlos, que amablemente me brindó unos minutos de su tiempo, me otorgó la confianza de darme un rato de charla y yo le agradecí y le agradezco, como siempre (…) Mucho más delgado y desde luego con un aspecto enormemente saludable. El estado de salud de Juan Carlos de Borbón es todo lo deseable que puede ser el de una persona de su edad. Esta de aspecto como no lo he visto en mucho tiempo», declaraba el comunicador.

Si bien Carlos Herrera no mencionó en esta ocasión la separación sentimental de la que todo el mundo habla, sí que quiso responder a una cuestión que a muchos les preocupa: ‘¿Cuándo volverá el Rey Juan Carlos a España?’. Él tiene claro que regresará, no obstante, esta vuelta solo se dará cuando se den, según él, «las circunstancias oportunas». «La respuesta se ciñe a la misma carta que él usó para explicar cuando se marchó de España. ‘Esperando a que concurran las circunstancias oportunas para viajar a España, cosa que estoy deseando. ¿Cuáles son las circunstancias oportunas? Las que no creen ninguna inestabilidad a la institución de su hijo Felipe VI, con quien está en contacto. Antes o después eso va a ocurrir y podrá darse el hecho de que venga a España, esté el tiempo que considere oportuno, se vuelva o dé más paseos…Es un jubilado, puede hacer lo que considere oportuno”, continuaba.

Además, explicaba que su vida en Emiratos Árabes obedece a la tranquilidad. Allí recibe amigos en su casa, hace deporte y está muy informado de todo lo que pasa y se dice en España, por lo que nadie duda de que sabe a la perfección el escándalo que ha generado la ruptura de su hija con Iñaki Urdangarin.