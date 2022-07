La Reina Sofía está disfrutando de unos días de asueto. Durante la semana en curso, la emérita no tenía ningún acto oficial programado en la agenda de la Familia Real. Sin embargo, ella ya tenía un compromiso al que no iba a faltar y que llevaba preparando desde hace unas semanas: presidir el concierto de la Orquesta y el Coro del Maggio Musicale Fiorentino bajo las órdenes del director Zubin Mehta, que subirá al escenario del Marbella Arena y de quien Sofía es una gran admiradora. De todos es conocido que Sofía es una gran amante de la cultura en general y de la música en particular, sobre todo de la ópera. De hecho, son muchas las ocasiones las que la hemos visto disfrutar de estos conciertos en el Teatro Real. Sin embargo, aprovechando que tiene la agenda libre ha decidido desplazarse hasta Marbella.

No lo ha hecho sola. La Reina Sofía ha querido disfrutar de este espectáculo junto a su hermana, Irene de Grecia. Ambas se han convertido en inseparables y son numerosas las ocasiones en las que se le puede ver juntas. Siempre que el protocolo o la seguridad se lo permite, la hermana de la emérita la acompaña a cada uno de sus actos. Esto hace que la marcha de Don Juan Carlos a Abu Dabi no sea tan dura para la Reina Sofía, ya que cuenta con el apoyo de su hermana.

La Reina Sofía no se ha querido perder este concierto en el que más de 150 músicos y artistas ofrecerán una actuación monumental en vivo de la novena sinfonía de Beethoven. Curiosamente, la encargada de organizar este evento cultural en Marbella es la nuera de Francisco de Paula de Borbón y Escasany, Sophie Karoly, que contrajo matrimonio el verano pasado con su hijo Fran de Borbón.

La emérita ha posado a su llegada en el photocall y lo ha hecho volviendo a hacer alarde del estilo que le caracteriza. Doña Sofía ha elegido un pantalón amplio en color amarillo con un kimono en negro con flores estampados. Adornaba su cuello con varios colares de perlas y un pañuelo a juego con el pantalón. Una Reina que nunca cae en un renuncio y que siempre va perfecta. Sea la ocasión que sea.

Este será una de sus últimas apariciones antes de sus vacaciones de verano. Como viene siendo habitual, la emérita podría viajar hasta Palma de Mallorca junto a los Reyes, Felipe y Letizia, y sus nietas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Todos los años, la Familia Real española se desplaza hasta el Palacio de Marivent, su residencia de verano. Es normal verlos salir a disfrutar de lo que ofrece la isla balear como la gastronomía más exquisita o algunos eventos culturales, los favoritos de Letizia.