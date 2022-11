Corinna Larsen vuelve a hacer ruido un lunes más con un nuevo capítulo de su pódcast. ‘Matar a Dumbo’ es el nuevo título de un episodio que ha dejado varios titulares, entre otros, uno relacionado con el primer marido de la alemana, Philip Atkins y es que él tilda a su ex de «peligrosa e inestable». Un audio en el que se centran en el accidente del Rey Juan Carlos en Botsuana y donde los oyentes podrán escuchar algunos testimonios como el de Javier Ayuso, el que era entonces Jefe de Comunicación de la Zarzuela. Si bien se quiso contar con las vivencias de Philip, primer esposo de Corinna, pues estuvo en el citado safari, él se ha negado a intervenir. ¿El motivo?

El padre de su hija Anastasia fue preguntado por los productores del pódcast, quienes quisieron saber su experiencia. Sin embargo, él ha rechazado la propuesta debido a que todo lo que explica su ex es, según su versión, «totalmente falso». Es al final del capítulo cuando cuentan su negativa, unas palabras sorprendentes que llegan justo cuando dicen que el Rey emérito le prometió a Alexander, el otro hijo de Corinna, llevarle a un safari. Philip y don Juan Carlos tuvieron una estrecha amistad y fue Corinna precisamente la que les presentó sin imaginar cómo de bien se iban a llevar en los años posteriores. El empresario británico se hizo un hueco en el hermético círculo del Rey y se convirtió en su paño de lágrimas cuando Corinna rompió cualquier lazo con Juan Carlos, lo que deja ver que tenían una complicidad y confianza muy especial.

Aunque ellos, Corinna y su ex, también mantuvieron una amistad muy bonita durante años, nada queda del buen rollo que les acompañó. Así lo demuestran las palabras que ahora pronuncia Philip Atkins sobre ella justo cuando salen a la luz los audios en los que ella confiesa todo lo vivido junto al Rey Juan Carlos. Ambos pasaron por el altar en el año 1991, siendo un año después cuando dieron la bienvenida a su pequeña y dos años más tarde cuando decidieron separarse. Eso no evitó que siguieran teniendo contacto y existiera una relación cordial, la cual forma parte del pasado.

Aunque él ahora no ha querido mojarse ni dar su versión, lo cierto que en el pasado sí lo hizo. Habló sobre este safari y sobre el Rey, un viaje en el que cabe recordar que se rompió la cadera. «Fue un privilegio estar allí. Corinna, su hijo y yo pasamos unos días buenísimos en la sabana africana, lo pasamos muy bien y tenemos unos recuerdos maravillosos. Fue un accidente terrible y estar en un sitio en el que no sabes exactamente dónde está la cabina o la altura de la cama… te desorienta. Es un accidente humano y es terrible. Creo que fue muy desafortunado que el Rey se cayera y se rompiera la cadera», dijo en Vanity Fair. Pese a que es cierto que habló, siempre se ha mostrado discreto. Tanto que en este 2022 ha dado un paso atrás y no ha querido decir nada sobre Corinna, solo que no da ningún crédito a sus palabras.