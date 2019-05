1 ¿Es Letizia distante y agresiva? Peñafiel dice sí

Para alabar la figura de Máxima de Holanda en la Feria de Abril, no duda en cargar contra Letizia una y otra vez: “Se la ha visto bailando con naturalidad, divirtiéndose. No con esa actitud tan distante y tan agresiva que tiene Letizia. No hay más remedio que compararlas, pero nada que ver”, continúa confesándose Peñafiel en ‘Look’.