Ajeno a las polémicas familiares por los trámites de divorcio entre Iñaki Urdangarin y la Infanta Cristina, su hijo Pablo continúa evolucionando a nivel profesional. El primo de la Princesa Leonor ha fichado por el equipo de Granollers, razón por la que ya ha tenido oportunidad de jugar en la primera división de balonmano. Un paso al frente con el que el deportista deja entrever que está dispuesto a afrontar todos los retos que vayan llegando a su vida mientras los compagina con su romance con Johanna Zott.

Fue a comienzos de este mismo año cuando salieron a la luz unas imágenes en las que ambos jóvenes aparecían muy acaramelados. Desde ese momento, la novia de Pablo Urdangarin se ha convertido en uno de los apoyos fundamentales del balonmanista. Tanto es así, que siempre que tiene oportunidad se deja ver en las gradas de distintos pabellones alentando al nieto de Juan Carlos I en esta nueva etapa de su vida.

Eso es precisamente lo que sucedía en la última ocasión, aunque Johanna no reaparecía sola, sino con su madre. Era el pasado viernes, 29 de septiembre, cuando el sobrino del Rey Felipe y el resto de sus compañeros de equipo se midieron contra el Blendio Sinfin. El encuentro prometía estar muy reñido, razón por la que madre e hija no quitaron ojo a la pista e incluso aplaudieron todos y cada uno de los movimientos de Pablo. Finalmente, el club de Granollers se alzó con la victoria y ambas no pudieron contener la alegría que este resultado les suponía, y así lo reflejaron sin importarles lo que pudiera llegar a opinar la prensa allí presente.

El detalle que demuestra la evolución en su historia de amor

De esta manera, la madre de Zott ha demostrado que su relación con el novio de su hija es muy fluida. La nueva suegra de Pablo no ha querido dejar pasar la oportunidad de presenciar uno de los partidos del hijo de la Infanta Cristina para acompañar a su hija y brindar apoyo al jugador en una etapa tan ilusionante como esperanzadora a nivel deportivo para el protagonista.

Si algo ha quedado claro, es que el noviazgo entre Pablo y Johanna va completamente en serio. Pese a ser jóvenes, los dos han dado pasos agigantados hasta el punto de conocer a sus familias. Algo de lo que dejaban constancia hace apenas un mes, cuando la novia de Urdangarin estuvo viendo de nuevo a su pareja jugar un partido junto a la hija de Juan Carlos I, Iñaki Urdangarin y sus otros dos hijos en común, Miguel e Irene.