Pablo Urdangarin es sin duda el más aclamado de su familia. El hijo de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin ha conseguido meterse a la prensa nacional e internacional en el bolsillo al tratar con absoluta naturalidad la ruptura de sus padres. Ha hablado ante las cámaras e incluso ha dejado la puerta abierta a una posible reconciliación. Aunque para muchos su nombre está empezando a sonar con fuerza ahora, lo cierto es que antes de que saltara el escándalo ya tenía un club de fans internacional, dedicado a su carrera en el Barça de balonmano. En concreto, dirigido por una joven mexicana. Aunque en este momento solo cuenta con 1631 seguidores, lo cierto es que esta usuario intenta actualizar al máximo los datos de la carrera del nieto del Rey Juan Carlos.

Con 66 publicaciones, curiosidades y fotos de sus partidos, este perfil promete ponerte al día de todo lo que hace y deshace Pablo Urdangarin en el deporte. Lo que no detalla en ninguna parte es su rango royal, pues tan solo se centra en el plano laboral y no alude a ninguna cuestión familiar. Lo que no ha podido evitar es recibir comentarios que hagan mención a su forma de ser, la cual ha sido alabada en muchos sectores. «Con clase , estilo, y bondad», «Soy Monárquica desde que vi a este deportista dando la cara por su familia» o «Quiero felicitarte, porque a parte de ser un gran deportista eres un chico súper educado y muy natural» son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en sus posts y que señalan la parte más personal de Pablo.

No es sorprendente que haya muchos que vitoreen su nombre e incluso que le sigan los pasos en sus redes sociales. Cabe recordar que esta semana numerosos niños y adolescentes pidieron a Pablo Urdangarin autógrafos y fotos a la salida del partido que acababa de disputar, un instante en el que el joven volvió a mostrar una tremenda simpatía. Accedió a la petición de todos y lo hizo con una gran sonrisa, demostrando que ante cualquier situación él es capaz de dar la talla. A sus 21 años, Pablo se ha convertido en una estrella gracias a su trayectoria como jugador de balonmano y se puede confirmar que cuenta con un ejército de fans. Es una pieza fundamental en su equipo y no solo es querido por el público, sino también por sus compañeros.

Pablo Urdangarin todavía no ha hecho público su perfil, a diferencia de su prima Victoria Federica. Con poco más de 1000 seguidores, el hijo de la Infanta tan solo deja que todo el mundo tenga acceso a sus vídeos de Tik Tok, pero no a las fotos de Instagram. Él parece que no quiere darse importancia en el universo 2.0 en el que sí triunfa la hija de la Infanta Elena. La joven tiene 120.000 seguidores y alcanza ya cachés de más de 6000 euros, cifras que han llegado a su puerta tras fichar por una de las agencias más importantes de nuestro país. Tanto es así que Victoria Federica ahora puede presumir de trabajar en la misma compañía que está detrás del éxito de grandes influencers como María Pombo.

La separación de Iñaki y la Infanta Cristina

Desde hace días poco se sabe del matrimonio formado por ambos. Los que fueran duques de Palma emitieron un comunicado en el que desvelaban la interrupción de su relación tras 24 años casados y cuatro hijos en común. No hablaron de nada definitivo, él siguió acudiendo con normalidad al despacho de abogados y ella, en cambio, desapareció de la faz de la tierra. Nada se sabía sobre la hija del Rey emérito hasta que ha reaparecido en Ginebra paseando junto a sus escoltas. Sus hijos mientras tanto eran preguntados por la decisión de sus padres, aunque solo Pablo Urdangarin arrojaba luz. Su hermano Juan tan solo se limitó a suscribir sus palabras, pidiendo respeto para su familia: «Estamos de acuerdo con lo que ha dicho mi hermano». Ni una palabra más sobre qué ha sucedido de puertas para dentro en su casa.

El abogado de Iñaki Urdangarin reaparecía hace unos días ante la prensa para, al igual que Pablo Urdangarin, hablar de que quizás se darían una segunda oportunidad su cliente y la Infanta Cristina. Aseguró que no se trataba de un divorcio y sí de un tiempo de reflexión, palabras que hicieron saltar las alarmas. ¿Se estaba tomando tan solo un tiempo la Infanta Cristina? A pesar de que las fotos de Iñaki junto a Ainhoa Armentia eran más que evidentes, lo cierto es que doña Cristina podría volver con Iñaki y perdonar lo sucedido.

