El emotivo mensaje de la sobrina de Letizia a su madre en el aniversario de su muerte

Mucho se ha hablado ya de Carla Vigo, la sobrina de la Reina Letizia que perdió a su madre hace 12 años. La joven acaba de cumplir la mayoría de edad, y aunque quiere labrarse un futuro como actriz, Carla ya se ha convertido en objetivo de los medios de comunicación, ya que es muy activa en las redes sociales.

Este jueves se cumplen 12 años de la muerte de Érika Ortiz Rocasolano, hermana pequeña de la Reina Letizia, y su hija no ha querido dejar pasar esta fecha. Ha escrito un mensaje para recordarla, como hace cada 7 de febrero, el día que murió su madre, cuando ella tan solo tenía seis años.

“A veces pienso qué te hicieron, yo sé que no eras tú y que si hubiese sido por ti, no hubiese cambiado nada, el hecho es que cambió y yo pienso en ti todos los días y aunque a veces llore, pienso en ti de una forma alegre, pienso en nuestros viajes, en nuestros momentos juntas, etc. Fue breve sí, pero también fue intenso y vaya si fue intenso, nos pasaron más cosas en seis años que a alguien en toda la vida. Hoy es un día triste para mí y te juro que sé que no te gusta verme triste. Yo no lo estaría, pero a veces pasa, los humanos somos así. Te quiero”, escribía.

La joven es muy activa en las redes sociales, donde no ha dudado en poner este emotivo mensaje dedicado a su madre. Sin embargo, ella continúa con su vida normal estudiando en un instituto artístico en Madrid, donde vive con su padre. Esto le permite mantener una relación estupenda con su tía y sus primas, Leonor y Sofía.

Además, ha mostrado ya su interés por convertirse en actriz. De hecho, en la biografía de su Instagram se define como “bailarina y actriz en proceso”. Pero no solo eso, Carla ha demostrado ser una defensora de los derechos de la comunidad LGTBI y no para de compartir publicaciones sobre este tema en su Twitter.

El 8 de febrero de 2007 tuvo lugar el entierro de Érika Ortiz Rocasolano en Madrid, y pudimos ver a Letizia destrozada. La Reina estaba muy unida a su hermana y la noticia de su muerte fue un palo muy grande. Letizia estaba embarazada de su segunda hija, Leonor, como se aprecia en algunas imágenes.

La familia de Letizia estuvo en todo momento arropada por el Rey Felipe, que no se separó ni un momento de su mujer, de los reyes eméritos, Don Juan Carlos y Doña Sofía, y de las infantas Elena y Cristina.

