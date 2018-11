Los Reyes de España han estado presentes en esta gran fiesta por el 70 cumpleaños del príncipe Carlos. Aunque en este caso hayan sido los eméritos, y no los titulares. Felipe y Letizia finalizaban justamente ese día su Visita de Estado a Perú, que ha durado tres días, y el Rey en solitario se marchaba desde Lima a Guatemala para asistir a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Aunque no estaban anunciados en la agenda oficial de la Casa Real, finalmente Don Juan Carlos y Doña Sofía no han faltado entre los numerosos invitados al gran baile en Buckingham.

7 Los Reyes eméritos en Buckingham Juan Carlos y Sofía llegaron ayer a Londres, donde felicitaron en persona al príncipe Carlos y presentaron sus respetos a la Reina Isabel. Por edad y experiencia en el Trono, los eméritos han mantenido a lo largo del tiempo una relación fluida con la soberana, a quien visitaron en un Viaje de Estado en 1986. Pero también con Carlos y Diana tuvieron una especial relación, a los que incluso recibieron con sus dos hijos en algunos veranos en Marivent. 6 Acompañados por Irene de Grecia Los Reyes hicieron su aparición en el palacio en un coche, como el resto de invitados. Así pudimos ver a la Reina Sofía, con vestido verde de terciopelo y pendientes de diamantes amarillos, sentada en el asiento de atrás junto a su hermana, la princesa Irene de Grecia. Delante iba el Rey Juan Carlos, con esmoquin, como mandaba la etiqueta. 5 Comparten más actos oficiales Los Reyes han retomado con más fuerza su agenda conjunta en el último año, sobre todo tras un tiempo bastante alejados. La mejoría de salud de Don Juan Carlos, que ha sido operado en varias ocasiones de la rodilla, ha permitido que ahora pueda viajar más. Después de celebrar sus respectivos 80 cumpleaños (el último el de la Reina Sofía el pasado 2 de noviembre, con un almuerzo en La Zarzuela y un concierto -en la foto-), los Reyes vuelven a viajar juntos. En 2017 no se perdieron la fiesta del 80 cumpleaños del Rey Harald, que se celebró con gran pompa en Oslo. 4 La Casa Real noruega, la representación más numerosa Aparte de los monarcas españoles, hubo una extensa representación de la realeza mundial. La más numerosa fue la de Noruega, pues asistieron los Reyes Harald y Sonia, acompañados por los príncipes Herederos Haakon y Mette-Marit. A pesar de que recientemente la esposa del Heredero noruego reveló que padece fibrosis pulmonar, tener controlada la enfermedad le permite mantener una vida más o menos normal, aunque, como aseguró, ahora deberá guardar algo más de reposo en su vida oficial. 3 Federico y Mary de Dinamarca El príncipe Heredero y su esposa, Mary, fueron los representantes de Dinamarca en esta gran gala. Su madre, la Reina Margarita, aún guarda luto tras la muerte de su marido, el príncipe Henrik, el pasado febrero. La princesa Mary lucía un bonito vestido de terciopelo azul noche con escote asimétrico y un cinturón con un broche joya. 2 Felipe y Matilde de Bélgica Felipe y Matilde, los Reyes de los belgas también felicitaron a Carlos. Matilde nos dejó ver a través de la ventanilla del automóvil su bonito juego de joyas, con pendientes largos rematados en perla. 1 El resto de invitados ‘royals’ Aún hubo muchas más cabezas ‘coronadas’ en la gran noche de Carlos. En representación de la Casa de Orange acudió la princesa Beatriz, madre del actual Rey Guillermo. Este y Máxima tenían compromisos que cumplir en su país. También vimos (desgraciadamente, de momento, solo en sus respectivos coches) a Alberto de Mónaco; Rania de Jordania; Nicolás y Tatiana de Grecia; los príncipes depuestos de Yugoslavia; los también ex Reyes Simeón y Margarita de Bulgaria; el príncipe Heredero Salman de Bahrain…

Más contenido .....