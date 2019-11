5 Ya lucía la herida en la exhumación de Franco

Aunque no trascendieron imágenes del Rey Juan Carlos durante la ceremonia de exhumación de los restos mortales del general Francisco Franco, ese día ya lucía en su rostro la brecha. Eso sí, no saltó a los medios de comunicación al no haber constancia gráfica de las secuelas del accidente que le ha dejado la frente maltrecha.