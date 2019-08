4 Juntos, pero no revueltos

Cierto es que en las habitaciones de un hospital no conviene que coincidan muchas personas a la vez, pero no parece ser el motivo por el que los hijos de don Juan Carlos hayan ido a verle por separado. Y, aunque no ha faltado nadie y han querido transmitir la idea de la unión familiar entre ellos, lo cierto es que la actitud de la Familia Real ha resultado bastante chocante para muchos.

Preocupación por el Rey: se ha operado de todo, pero nunca del corazón