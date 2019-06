Isabel Preysler se convirtió en la noche de este miércoles en la reina del showroom de Pedro del Hierro en Madrid. Una cita en la que tuvo que afrontar preguntas complicadas, como qué opinaba sobre la polémica detención de su exmarido, Carlos Falcó, tras una bronca con su mujer, Esther Doña; por qué ha cambiado su imagen pública pasando a ser la mujer que acompaña a Mario Vargas Llosa en sus actos literarios o políticos. Pero también ha sido preguntada por las otras reinas (las de verdad), doña Sofía y doña Letizia.

La primera pregunta a la que hizo frente Isabel Preysler fue a cómo veía al Rey Felipe desde que su padre, el Rey Juan Carlos, decidiese abdicar y cederle el trono y la responsabilidad a su hijo. Ella lo tiene muy claro: “Me parece que ha sido un Rey excepcional, totalmente necesario y ejemplar, además podemos estar todos los españoles muy orgullosos, porque la imagen que da el Rey Felipe fuera es impecable”, confiesa.

Ahora bien, la buena imagen de la que presume Isabel Preysler de nuestro Rey Felipe, no la extrapola a la Reina Letizia, a quien le reconoce un peor posicionamiento en estos terrenos. Para ella, antes que Letizia coloca en el ranking a la Reina Sofía: “Yo comprendo que la reina Sofía vaya primero, es una persona muy querida y además se lo merece. En España ha estado toda su vida dedicada a nosotros”, reconoce.

Unas palabras que, a pesar de no buscar una antipatía hacia la consorte real, no le deja en la mejor posición. Desde que la Reina Letizia y doña Sofía tuviesen un encontronazo público en la Misa de Pascua del pasado año, hay una creencia popular de que hay que elegir bando entre una y otra. No todos son partidarios y le conceden a cada una su posición. Para Isabel Preysler, antes que Letizia prefiere a doña Sofía. Sin desmerecer a la actual consorte.