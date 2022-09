“Me asombré mucho al saber que el entonces Príncipe estaba saliendo con una periodista. Creí que era una broma, pero bueno, la vida va avanzando y lo entendí. Y ahora me tiene completamente descolocada, porque veo cosas en ella inadmisibles. Como el día de la festividad del patrón de España, cuando acudió a la Catedral de Santiago de Compostela y fue incapaz de santiguarse. Fue un desplante muy feo. Si no quería ir a misa que no fuera… Destacaría de la Reina, que ahora está mucho más guapa, su obsesión por la perfección. Y otra cosa que no me gustó fue que se pusiera una minifalda en Palma, algo que no veo acorde con una Reina de España. Me da rabia y pena”.