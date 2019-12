Sarah Ferguson, exmujer del Príncipe Andrés de Inglaterra, ha realizado unas sinceras declaraciones y ha expresado su opinión sobre Meghan Markle, esposa del Príncipe Harry, con quien se siente muy identificada por el acoso mediático al que es sometida en el Reino Unido.

«He estado en los zapatos de Meghan»

En una entrevista concedida a ‘Vogue Arabia‘, la madre de Beatriz y Eugenia de York ha confesado entender muy bien las presiones con las que vive a diario la duquesa de Sussex. «Debe ser duro para Meghan, la entiendo muy bien», dice sobre la estadounidense en la publicación.

Sarah cree que Meghan «es moderna y fabulosa. Ella era famosa antes. Es genial. ¿Por qué Meghan no puede ser grande? ¿Por qué no puede ser admirada?», se pregunta. «Tiendo a no dar consejos porque se saca de contexto, pero he estado en los zapatos de Meghan, y todavía lo estoy». La exnuera de la Reina Isabel II empatiza al 100% con los duques de Sussex, que han llegado a denunciar a medios sensacionalistas del Reino Unido tras el acoso sufrido. «Siempre hay un giro de negatividad y toso se pone tan triste y agotador. Es duro y mezquino. Aborrezco el acoso y me siento desesperadamente apenada por el dolor que deben estar pasando porque he pasado por ello».