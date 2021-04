La reina Isabel celebra su primer cumpleaños como viuda. En la intimidad de Windsor, sin festejos públicos y con el recuerdo de su marido en el corazón.

Este 21 de abril la reina Isabel de Inglaterra cumple 95 años. Sin embargo, la reciente muerte de su esposo, el duque de Edimburgo, no favorece un clima festivo. La soberana aún continúa de luto oficial (lo estará con el resto de su familia hasta el próximo viernes 23 de abril). Por ello no ha querido ningún tipo de celebración pública con ocasión de su aniversario, como siempre ha hecho desde que subió al Trono en 1952. Así pues, no habrá las habituales salvas de cañón lanzadas desde la Torre de Londres y tampoco se publicará el retrato de la reina que Buckingham suele compartir cada año con su pueblo. Todo será discreto, íntimo y acorde al duelo.

El mundo ha podido ver la soledad de la reina simbolizada en esa figura sentada sola en un extremo del coro de la capilla de San Jorge de Windsor. Frente a ella reposaba el féretro de su marido durante 73 años. Una imagen enternecedora que nos hacía empatizar con su sentimiento de pérdida. Felipe de Edimburgo fue su compañero, su «fuerza» y su «apoyo» a lo largo del camino. El amor de su vida.

SU NUEVA VIDA EN WINDSOR

Ahora la soberana tiene que aprender a vivir sin él. Por ahora se queda en el castillo de Windsor, su residencia favorita y en la que tanto ha compartido con el duque de Edimburgo. Allí pasó todo el confinamiento aislada con su marido. Y allí le vio dar su último suspiro. Irónicamente, este último año ha resultado un tiempo precioso para la pareja, ya que les permitió estar juntos más tiempo seguido que en todo su matrimonio.

Este es el primer cumpleaños de la reina Isabel como viuda. El primero sin él… y los recuerdos se agolpan. Pero no está sola. Su única hija, la princesa Ana, se ha encargado de establecer un sistema de turnos con las principales mujeres de la familia Windsor para acompañarla. Camilla de Cornualles, Kate Middleton y Sophie de Wessex son las elegidas en este «equipo» fantástico. De esta manera, en todo momento siempre habrá alguien de su círculo íntimo a su lado. Personas queridas con las que salir a pasear, charlar, recordar e incluso reír…

CUMPLEAÑOS EN FAMILIA

No dudamos de que su familia la felicitará por llegar a una edad envidiable y además presumiendo de una salud de hierro. Los que estén cerca y los más lejanos. El príncipe Harry, que viajó desde Los Ángeles para asistir al funeral de su abuelo, todavía sigue en Reino Unido. Probablemente tuvo en cuenta esta fecha tan especial para su abuela antes de regresar a los brazos de Meghan Markle y su hijo Archie. El príncipe Andrés y su exmujer, Sarah Ferguson, también residen en el complejo de Windsor. La soledad de la reina Isabel no será tal, al menos en lo externo. Además cuenta con sus damas de compañía, su fiel equipo de servicio, el campo, sus caballos y sus queridos perritos corgis…