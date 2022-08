Los rumores son peligrosos, más allá de si encierran verdad o mentira. Sino que se lo digan al príncipe Guillermo de Inglaterra, que ahora por un simple rumor está viendo cómo su matrimonio con Kate Middleton está en jaque. Todo comenzó con un mensaje publicado en Twitter por parte de un usuario anónimo que hablaba de un supuesto affaire extramatrimonial de un miembro de la familia real británica. Poco después, viendo la repercusión que estaba alcanzando su misterioso mensaje, lo eliminó, pero ya era tarde. Varias cuentas en redes sociales especializadas en rumorología sobre las casas reales se hacían eco de lo que se estaba especulando, afirmando que el protagonista era el hijo mayor del príncipe Carlos. De ahí, todo se desbocó hasta el punto de que las palabras “príncipe Guillermo affaire” se han convertido en tendencia, en lo más comentado en redes sociales de la jornada. Un fenómeno viral.

“Este cotilleo es tan fuerte que casi me escandaliza compartirlo con vosotros (pero lo haré de todos modos)”, cebaban desde la cuenta de Instagram Deuxmoi, al hacerse eco del rumor de la supuesta infidelidad del príncipe Guillermo a Kate Middleton: “Cierto miembro de la realeza británica involucrado en una aventura extramatrimonial”, rezaba el enunciado, que después se desarrollaba explicando que presuntamente esto era un “secreto a voces”, dado por cierto en Londres, y que incluso la propia Kate Middleton ya era conocedora de esta supuesta deslealtad: “A la esposa no le importa y, de hecho, prefiere que su marido satisfaga sus necesidades sexuales en otro lugar, siempre y cuando no haya implicación emocional, como ha sido el caso con la última mujer”, detallan en el mensaje viral de la polémica.

El rumor ha pululado con fuerza por las redes sociales y son muchos los que coinciden en que se hace referencia al supuesto affaire que mantuvo el príncipe Guillermo con Rose Hanbury, esposa del marqués de Cholmondeley, y amigo íntimo de los duques de Cambridge hasta que estos rumores de infidelidad cobraron fuerza en 2019. Es decir, la acusación al príncipe Guillermo no es nueva, no se habla de un nuevo posible idilio, sino de aquel que sucedió años atrás y por el que Kate Middleton perdió a su amiga, dando por cierto lo que se decía de ella y su esposo. Pese a todo, este rumor ha cobrado fuerza en las últimas horas hasta convertirse en un quebradero de cabeza para sus protagonistas, que no se deciden a parar los pies de aquellos que aseguran que hay deslealtades en su matrimonio.

Ante posibles acciones legales, desde la citada cuenta de cotilleos sin confirmar sobre la realeza y demás rostros conocidos del mundo se han protegido. No quieren demandas, pero por si llegan, ya anuncian que ellos son solo un contenedor de rumores y que lo que cuentan no tiene por qué ser verdad, de hecho, suele ser mentira: “Las declaraciones realizadas en esta cuenta no están confirmadas de manera independiente. Esta cuenta no afirma que la información aquí publicadas esté basada en hechos. No hay confirmación de la validez de los rumores, pero explicamos por qué están en boca de todos”.