Vuelven a saltar las alarmas por el estado de salud de la reina Isabel II. El príncipe Carlos ha realizado visitas diarias a su madre durante su descanso estival en Escocia. Un hecho totalmente «inusual», tal y como apuntan los expertos en la Casa Real británica. Este dato alerta nuevamente sobre el deterioro de la soberana quien lleva un tiempo muy complicado acusando distintos achaques.

Durante los últimos meses, la reina de Inglaterra ha sufrido problemas de movilidad y se teme que no pueda hace frente a semanas cruciales donde desempeñaría un papel destacado. Se cree que no pueda realizar el viaje de ida y vuelta a Londres para presenciar la toma de posesión del nuevo Primer ministro que tendrá lugar a principios del mes de septiembre, según adelanta ‘The Sun’. Actualmente, la soberana se encuentra en el Castillo de Balmoral, situado en Aberdeenshire, Escocia, donde continúa con su descanso estival. Desde que llegara a su retiro no hemos podido ver a la Reina de Inglaterra. Otros años, en cambio, había acudido de forma regular a la misa de los domingos y era agasajada con una fiesta de bienvenida, pero esta vez se hizo a puerta cerrada. Sin embargo, sí que se espera su presencia en los juegos anuales de la localidad escocesa de Braemar que se celebrará el próximo fin de semana.

El papel del príncipe Carlos

Por el momento, existen muchas dudas sobre la posible ausencia de la reina Isabel II en la toma de posesión del nuevo Primer ministro. Se desconoce si el príncipe Carlos asumirá su puesto como lo hizo con la apertura estatal del parlamento, un acto al que la Reina había acudido de forma fiel durante los últimos 59 años. Los medios británicos apuntan a un cambio de regencia «no oficial» cuando la preocupación por el estado de la monarca crece diariamente. Y es que el último año ha sufrido importantes problemas de movilidad. El último documento gráfico de Isabel II data del pasado 21 de julio cuando fue fotografiada bajando del avión en el aeropuerto de Aberdeen.

El príncipe Andrés, apartado totalmente de la vida oficial por sus sonados escándalos, también se encuentra alojado en el Castillo de Balmoral. Llegó un día después que su progenitora. Se cuenta que ambos protagonizan largas conversaciones sobre su futuro en el seno de la Familia Real británica. El tercer hijo de la reina de Inglaterra, para muchos su favorito, fue despojado de sus títulos reales y militares a principios de este año y nunca volverá a ocupar una primera línea en la corona más regia de la vieja Europa.