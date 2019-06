Kate saca sus armas de mujer con su look más sexy

8 De blanco y con zapatos de Cenicienta

Con un look en blanco y unos zapatos brillantes «de Cenicienta» no podía fallar. No era un vestido de estreno, pero hacía mucho tiempo que no se lo ponía, vamos, desde 2016. Ciertamente es uno de los más bonitos de su vestidor, y además le hace una figura magnífica con su línea A y largo al tobillo. Lo firma Barbara Casasola y cuesta unos 1.800 euros.