Kate Middleton imita a Letizia con el traje rojo más seductor

Todo al rojo. Traje de chaqueta con pantalón extralargo, escote a pico, asimetrías... Nos suena, ¿verdad? Pero no hablamos de la Reina Letizia, sino de Kate Middleton. Esta mañana ha acudido a una recepción de la Royal Foundation Centre for Early Childhood, un centro para la atención a la temprana infancia, que ha tenido lugar en la sede de los BAFTA, la Academia de Cine británica, en Londres.

Puesto que es la princesa de Gales su patrocinadora principal, todos los ojos han ido hacia ella, aunque iba acompañada por su esposo, el príncipe Guillermo. Y es que, además, estaba espléndida vestida de rojo con un lookazo de Alexander McQueen.

Pero inevitablemente nos hemos acordado de otro estilismo muy parecido de la Reina española. Uno de Roberto Torretta que ha lucido ya casi una decena de veces en los últimos años, porque lo tiene todo: es elegante, moderno, perfecto y favorecedor, en el color más empoderado del Pantone. Una 'royal' que pisa fuerte de rojo.

Por otra parte, tenemos que hablar de un nuevo caso de "inspiración Letizia" para Kate Middleton. Porque sí, en los últimos tiempos, la princesa de Gales no para de salir con looks que se parecen bastante a otros que ha llevado antes la consorte española. Por no hablar de la afición que tiene Kate por firmas españolas como Massimo Dutti y Zara.

Kate Middleton se ha decantado por el rojo de arriba a abajo, de la cabeza a los pies. Una seña de estilo que ha acabado por identificar a Doña Letizia y su tan comentado "rojo fetiche". La británica ha completado su look con unos pendientes largos de la firma Chalk, que ya le habíamos visto con anterioridad, y que en su día le costaron alrededor de 85 euros. Como vemos, ella es experta en combinar un traje de chaqueta de lujo con unos accesorios asequibles para casi todo el mundo.

Después de verla en uno de sus últimos compromisos con un rostro algo cansado (y por cierto, con un abrigo y jersey rosas que también nos recordaban a Letizia), Kate Middleton ha vuelto a dar otra lección de estilo y profesionalidad trabajando en una causa muy importante para ello.

No son tiempos fáciles para la familia Windsor tras las revelaciones del príncipe Harry a través de un documental en Netflix y en sus memorias, pero ante eso los 'royals' británicos continúan trabajando y ateniéndose a la estrategia del silencio como mejor solución a la crisis.

El próximo 6 de mayo será el gran día de Carlos III cuando sea coronado como rey. Allí estarán sus herederos, el príncipe Guillermo y Kate Middleton, apoyándole en tres días de festejos, donde no se sabe si el príncipe Harry y Meghan Markle harán acto de presencia.