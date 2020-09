La duquesa de Cambridge acepta su nuevo nombramiento al frente de los scouts como una más y vestida de Massimo Dutti.

Kate Middleton ya ostenta una nueva presidencia de honor, la de los Scouts de Reino Unido, una organización de niños y jóvenes implantada a nivel mundial, y de la que ahora ya porta con orgullo su característico pañuelo de rayas anudado al cuello. La duquesa de Cambridge lo lució en su primera actividad con un grupo de ellos en el oeste de Londres, donde una vez más demostró su buena mano con los más pequeños. También una especie de nueva tendencia en su agenda oficial, en la que opta por eventos de alcance muy cercano con los ciudadanos de a pie.

Por eso mismo las últimas apariciones públicas de la esposa del príncipe Guillermo ha seguido esta tónica. Nada de glamour y mucha naturalidad. Hace unos días Kate se reunía en un parque con algunas familias para entender su situación durante la pandemia. Con pantalones y deportivas, la duquesa mostraba su mejor cara. En esta ocasión también echaba mano de un look muy casual, en el que no faltaba un toque español: una camisa azul y pantalones ajustados de Massimo Dutti. Kate Middleton es toda una admiradora de la moda Made in Spain y en su armario destacan multitud de prendas de esta marca, de Zara, Mango…

Aquí podemos verla en acción:

La duquesa de Cambridge completaba su estilismo con un chaleco de piel de Really Wild y unas botas planas de See by Chloé que tiene desde hace varios años. La jornada se presentaba divertida, y así fue. Después de posar con unos pequeños scouts tuvo oportunidad de charlar con ellos, escuchar sus experiencias ayudando durante la pandemia y otras acciones. Kate no tuvo inconveniente en sentarse con algunos de ellos y ponerse a asar las típicas ‘marshmallows’ o popularmente conocidas como nubes entre nosotros. Por supuesto, tras ponerlas al fuego se las comió. Además hizo alguna manualidad, como pájaros de papel.

La propia Kate formó parte de esta organización siendo niña y, ya como ‘royal, desde hace ocho años trabajaba con ellos como voluntaria. De ahí este último reconocimiento como presidenta (que compartirá con el duque de Kent): «Cuando fui voluntaria con los Scouts en Anglesey hace ocho años, quedé sorprendida con el enorme impacto que la organización tiene en inspirar a gente joven al apoyar a sus comunidades y alcanzar sus metas».