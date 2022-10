Un martes más, Meghan Markle ha sorprendido al mundo con sus nuevas declaraciones. La mujer del príncipe Harry ha emitido su último podcast de ‘Archetypes’. En él charla con Paris Hilton y habla sobre su pasado como “chica del maletín” en el programa ‘Deal or No Deal’ de la cadena estadounidense NBC, donde hizo sus primeros pinitos en televisión. Este trabajo lo tuvo hace ya 16 años y la ayudó a mantenerse económicamente; sin embargo no era de su agrado. Se sentía como un objeto, solo valorada por su «belleza» y no por su intelecto. Incluso ha contado que la trataron como a una «tonta».

La que fuera actriz formó parte de este conocido programa de la National Broadcasting Company entre los años 2006 y 2007. Concretamente, participó en un total de 34 episodios. Este trabajo la ayudó a abrirse camino en el mundo del espectáculo y a darse a conocer, pero no guarda un gran recuerdo. “Estaba realmente agradecida como actriz por tener un trabajo. Eso podría pagar mis cuentas. Tenía ingresos, era parte de la Unión, tenía seguro de salud, era genial”, le ha contado a Paris Hilton.

La mujer del Príncipe Harry lamenta que solo se la valorase por su físico

Para ella, la peor parte de su trabajo es que su contrato no tenía nada que ver con su talento, sino con su aspecto físico: “Hubo momentos en los que estaba en el plató de ‘Deal or No Deal’ y pensaba en la época en la que trabajaba como becario en la embajada de Estados Unidos en Argentina, en Buenos Aires, y se me valoraba específicamente por mi cerebro. Aquí se me valoraba por todo lo contrario”.

Para la mujer del príncipe Harry, ser valorada únicamente por su apariencia no fue del todo fácil: «Antes de las grabaciones del programa, todas las chicas hacíamos cola. Y había diferentes estaciones para que te pusieran las pestañas, o las extensiones, o el relleno del sujetador. Incluso nos daban vales de bronceado en spray cada semana, porque había una idea muy estereotipada de cómo debíamos lucir. Se trataba únicamente de la belleza y no necesariamente del cerebro”. Quería algo más y por eso terminó marchándose: “Acabé abandonando el programa. Yo era mucho más de lo que se mostraba en el escenario. No me gustaba sentirme forzada a ser todo apariencia. Y poca sustancia”.

“Quiero que nuestra hija aspire a estar un poco más arriba», dice Meghan Markle

Asimismo, ha destacado que cuando echa la vista atrás no se arrepiente de haber trabajado como azafata, pero para su hija pequeña desea un futuro profesional mejor: “Quiero que nuestra hija aspire a estar un poco más arriba. Sí, quiero que mi Lili quiera ser educada y quiera ser inteligente y que se enorgullezca de esas cosas”.