7 Su particular guerra contra la prensa sensacionalista

La presión mediática ha tenido que ver, y mucho, con la decisión de los duques de Sussex. El pasado 2019 denunciaron al diario ‘Mail on Sunday’ por haber publicado una carta escrita por Meghan a su padre, con el que ya no mantiene relación. La pareja, además, siempre se ha mostrado muy crítica con la prensa sensacionalista británica. El pasado octubre, Harry recordaba la muerte de su madre, Lady Di, en 1997 mientras trataba de huir de los paparazzi. «Cada vez que me sacan una foto y escucho ese click, cada vez que veo un flash, me acuerdo de la muerte de mi madre», decía.