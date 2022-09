El primero discurso de Carlos III como nuevo Rey de Inglaterra ha dado muchos titulares. Además de dedicarle unas sentidas palabras a su madre, la fallecida Reina de Inglaterra, también ha exaltado la figura de Camilla Cornualles, actual reina consorte; e incluso ha dejado clara su postura sobre Meghan Markle y el príncipe Harry lanzando también un mensaje a favor de ellos. Sin embargo, uno de los momentos más emotivos del discurso ha llegado cuando ha otorgado ante millones de británicos el título de príncipe de Gales a su hijo mayor, el príncipe Guillermo.

Refiriéndose a él ha dicho lo siguiente: «Como mi heredero, Guillermo ahora asume los títulos escoceses que tanto han significado para mí. Me sucede como duque de Cornualles y asume las responsabilidades del ducado de Cornualles que he asumido durante más de cinco décadas. Hoy me enorgullece nombrarlo Príncipe de Gales, Tywysog Cymru, el país cuyo título he tenido el gran privilegio de llevar durante gran parte de mi vida y de mi deber», comenzaba diciendo. Y es que él ha ostentado ese título durante 64 años.

El Rey también ha tenido palabras de cariño para Kate Middleton, la mujer de Guillermo, que hace unas horas la veíamos salir del Castillo de Windsor completamente devastada. «Con Kate a su lado, nuestro nuevo Príncipe y Princesa de Gales continuarán inspirando y liderando nuestras conversaciones nacionales, ayudando a trasladar lo marginal al centro de atención, donde se puede brindar ayuda vital», ha dicho. Kate Middleton se hace con este título que desde el fallecimiento de Lady Di nadie ha utilizado. A pesar de que desde el siglo XIV, el título de Princesa de Gales ha sido utilizado por las esposas de los Príncipes de Gales, no fue así con Camilla Parker.

El título de Princesa de Gales no se utilizaba desde la muerte de Lady Di

Tras la muerte de Diana de Gales, la Reina Isabel II decidió no otorgarle ese título siendo consciente del gran revuelo que podía causar en el pueblo británico, quien adoraba a Lady Di. Por este motivo, tan solo le otorgó el de duquesa de Cornualles. Con este gesto, buscaba que se ganara el cariño de todos los británicos y no levantar ampollas, ya que el pueblo estaba consternado por la trágica muerte de Diana. De hecho, a día de hoy, sigue vive su recuerdo. Por este motivo, el hecho de que Kate Middleton se convierta en Princesa de Gales es un hecho histórico, pues se recupera ese título tras décadas sin usarlo.

Tras la muerte de la Reina Isabel II y con el nombramiento del Rey Carlos III, los duques de Cambridge ya habían adoptado el título de duques de Cornualles, pues esto ocurría de manera automática. Sin embargo, no pasaba lo mismo con el Príncipes de Gales, pues era el Rey quien tiene que otorgarlo. Esto además implica un nombramiento específico con su propio protocolo, como el que se celebró en el año 1969 con el Rey Carlos. Desde ese día, se le conoció como príncipe de Gales y no duque de Cornualles.