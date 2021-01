La duquesa de York presenta su nueva novela, basada en una «valiente y rebelde» antepasada suya, con las mejores armas del márketing: ¡su propia persona!

La exesposa del príncipe Andrés de Inglaterra vuelve a la carga llena de ilusión. El motivo es su nuevo libro, que además se trata de su primera novela histórica y romántica sobre un periodo que la apasiona, la época de la reina Victoria, y con una protagonista que le toca muy de ‘cerca’: su tía abuela, Lady Margaret. La obra se titula Her Heart for a Compass (Su corazón por una brújula) y se editará el próximo agosto por Mills and Boon.

De momento y hasta que salga a las librerías, ya se puede pedir online. Sarah Ferguson (61) ha sido la encargada de anunciar la noticia hoy mismo a bombo y platillo. Y su estrategia de marketing, original y entusiasta, promete no dejar indiferente a nadie. La duquesa de York ha sorprendido presentando su trabajo con un vídeo en el que aparece vestida ‘de época’, recreando el estilo del siglo XIX con un abrigo-casaca largo, chaleco, camisa con lazada, guantes y una falda larga bajo la cual se atisban unos pantalones o leggings. Por último, la duquesa de York lleva el pelo suelto y con una gran diadema con apliques joya. En definitiva, como una especie de amazona victoriana del siglo XXI. ¡No te pierdas el vídeo!.

Con un dominio absoluto de la ‘escena’, caminando por un jardín con árboles floridos, Sarah Ferguson se dirige a sus seguidores y posibles lectores, mirando directamente a cámara, para vender su libro con mucha pasión: «Sigue tu corazón, ¿pero te atreves? Os voy a llevar a 1870 con Lady Margaret. A ella le encanta montar a caballo de lado; es fuerte, rebelde, valiente. Mi libro se publicará en agosto de 2021 ¡y estoy tan emocionada! Así que pídelo ya y acompáñame en este extraordinario viaje», finaliza, mientras se aleja quitándose el abrigo en un gesto teatral.

Fergie compartía este vídeo en su cuenta de Instagram, acompañado también de este mensaje: «Estoy encantada de anunciar mi primera novela histórica romántica, ¡que será publicada en agosto! Ambientada en el siglo XIX, es sobre todo una historia sobre ser valiente, rebelde y atreverse a seguir tu corazón contra viento y marea. La historia en sí misma está basada en una de mis antepasadas y he pasado los últimos dos años haciendo mi propia investigación dentro de mi historia familiar con la ayuda de los archivos reales. Como resultado de esto, el libro es rico en detalles de la era victoria y también dibuja mi propio viaje vital y experiencias, así que es una historia muy cercana a mi corazón«.

Y termina con un deseo: «Espero que os encante Her Heart for a Compass, coescrito con Marguerite Kaye, ¡tanto como a mí!».

Fergie reside en Royal Lodge de Windsor (donde previsiblemente se habrá grabado este vídeo), junto a su exmarido, el príncipe Andrés, y próximamente de nuevo con su hija menor, Eugenia de York, y el marido de esta, quienes acaban de mudarse allí otra vez. La pelirroja duquesa ya había publicado anteriormente varios libros dirigidos al público infantil, pero esta es su primera incursión en la novela para adultos. ¡Suerte!