El Príncipe Harry y Meghan Markle desvelan el contenido de un correo electrónico de Buckingham

Desde que hemos conocido que el rey Carlos III ha dado orden de desalojo a Príncipe Harry y Meghan Markle, la pareja copa todos los titulares. La prensa británica no ha dudado en asegurar que se ha desatado una auténtica "guerra civil" en el clan Windsor. En medio de la crispación que parece reinar en el clan Windsor, los duques de Sussex han asegurado al diario 'The Sunday Times' que hace unos días les llegó un correo electrónico procedente del Palacio de Buckingham, pero aún no quieren desvelar si asistirán o no a la coronación: "Puedo confirmar que el duque recibió recientemente correspondencia por correo electrónico de la oficina de Su Majestad (Carlos III) con respecto a la coronación". Asimismo, se han negado a confirmar su asistencia a la coronación. «No revelaremos una decisión inmediata sobre si el duque y la duquesa acudirán», asegura un portavoz de la pareja.

"Siempre fui un poco diferente al resto de mi familia", asegura Harry en 'Spare' su autobiografía

La decisión del Rey Carlos III de quitar a su hijo Harry a Meghan el uso y disfrute de Frogmore Cottage tiene mucho que ver con el testimonio del Príncipe en 'Spare', su libro de memorias. Una obra que ha levantado ampollas en la Familia Real británica, pues cuenta todo tipo de intimidades y secretos familiares. Harry ha calificado partes de su infancia de “increíblemente dolorosa” y ha afirmado que le faltó mucho atención. También ha recalcado que siempre se sintió diferente al resto de los miembros de su linaje: "He sentido a lo largo de mi vida, a lo largo de mis años de juventud, que siempre fui un poco diferente al resto de mi familia. Me sentía extraño y sé que mi madre sintió lo mismo, así que tiene sentido para mí".

Carlos III y su esposa, la reina consorte Camilla, serán coronados el 6 de mayo en Londres, en la Abadía de Westminster, durante unos actos que se prolongarán durante tres días con celebraciones en todo el país. Hasta la fecha se desconoce si a la ceremonia asistirán el Príncipe Harry y su mujer. Hasta el momento, desde Buckingham no han revelado qué miembros de la familia asistirán a los actos principales de la jornada: una procesión desde el Palacio de Buckingham hasta la Abadía de Westminster, y una aparición familiar desde el balcón del palacio al final del día junto al rey y la reina consorte. Según la prensa británica, el Príncipe Harry ha estado en contacto con representantes de su padre para abordar asuntos relacionados con su asistencia al acto de coronación de mayo.

Aún se desconoce si Harry y Meghan asistirán a la coronación de Carlos III

El pasado domingo, Carlos III era visto por primera vez desde que se reveló la invitación y el desalojo de Frogmore Cottage. El Rey acudió sin su esposa Camilla a un servicio religioso en St. Mary Magdalene, en Sandringham. A su llegada se mostró sonriente y saludó a la prensa sin dar importancia a las últimas declaraciones de su hijo.

