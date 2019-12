Ni siquiera los matrimonios que parecen perfectos lo son. Algo que acaba de quedar un poco más claro durante la entrevista que el príncipe Guillermo y Kate Middleton han concedido al programa ‘A Berry Royal Christmas’ de la BBC. Una entrevista muy esperada que está dando la vuelta al mundo por un curioso gesto de la duquesa de Cambridge hacia su esposo.

Los duques de Cambridge han concedido una entrevista a la BBC

En cierto momento de la conversación, el nieto de Isabel II posa su mano de manera cariñosa en la espalda de su mujer, que se revuelve en la silla, girando la cintura, en lo que parece una forma de obligar a Guillermo a quitar la mano, algo que al final termina haciendo.

Si es cierto que la conversación sigue su curso como no hubiera pasado nada, la cara del príncipe muestra una pequeña turbación durante unos segundos, dando a entender que lo que acababa de suceder no estaba para nada planificado. Este gesto ha conseguido acaparar casi toda la atención de la que parecía estar siendo una buena entrevista, en la que la nuera de Carlos de Inglaterra llegó incluso a contar algo muy íntimo, algo que no suele hacer. «Cuando estábamos en la universidad, Guillermo me cocinaba platos de todo tipo. Creo que estaba intentado de impresionarme. Por ejemplo, me cocinó una sansa boloñesa», desveló.

Al contrario que el príncipe Harry y Meghan Markle, que no tienen problemas en dedicarse miradas cómplices o pasear de la mano, Kate y Guillermo no son muy dados a compartir gestos de cariño en público. La pequeña cobra de los duques de Cambridge no ha pasado desapercibida y hay quienes han comparado lo que ha sucedido entre ellos con los desaires que Melania Trump le ha hecho a su marido, Donald Trump, en más de una ocasión.