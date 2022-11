Han pasado más de dos meses desde que Carlos III fuera proclamado Rey de Inglaterra tras el fallecimiento de su madre, la Reina Isabel II. El monarca asume con entereza sus nuevas funciones y cuenta los días para su coronación con la Reina consorte, Camilla. Este lunes, 14 de noviembre, el padre de Guillermo y Harry cumple 74 años y lo hace en el punto de mira y en un momento agridulce.

A lo largo de las últimas semanas, el Rey Carlos III ha vivido momentos incómodos después de que un hombre intentara lanzarle huevos y después de enterarse de que su figura de cera fue atacada por varios ecologistas. Mientras que desempeña sus nuevas funciones ya como Rey de Inglaterra, el hijo de la Reina Isabel II cumple 74 años en un momento controvertido para él debido al estreno de la nueva temporada de ‘The Crown’. En concreto, el padre de Guillermo y Harry, así como la Reina consorte Camilla, está recibiendo un sinfín de críticas debido a varias de las escenas de la serie en las que se narra cómo surgió el amor entre ambos y cómo se produjo el divorcio con Diana de Gales, así como sus últimos años de vida.

Unas críticas que están empañando su momento de celebración y que él mismo intentó evitar hace unos meses debido a que su figura era el eje central de esta nueva temporada. En concreto, la Familia Real británica advirtió a Netflix para que añadiera en el comienzo de la serie que se trataba de un «drama, no un documental». Y así fue. La plataforma actuó al respecto y se vio obligada a aclarar que era ficción. «Esta serie, basada en hechos históricos, dramatiza la historia de Isabel II del Reino Unido y los acontecimientos políticos y personales que dieron forma a su reinado», se podía leer en la descripción del tráiler de la misma. No obstante, esto no ha impedido que los espectadores se lancen a las redes sociales a cuestionar la figura de Carlos, el ahora Rey de Inglaterra.

Expectación por la coronación

Será el próximo sábado 6 de mayo cuando se celebre la solemne ceremonia de coronación a Carlos III en la abadía de Westminster. La reina consorte también será coronada en esta histórica ceremonia que se espera que sea vista por millones de británicas. Durante esta ceremonia, se le colocará una corona en la cabeza a Carlos III, momento culmen de este solemne acto. Esta coronación será la primera en casi 70 años, ya que la última fue para Isabel II en junio de 1953. La coronación, que será un servicio religioso, estará oficiada por el arzobispo de Canterbury y se espera que esté acompañado de un gran ceremonia y pompa.

Según ha indicado el Palacio de Buckingham, esta ceremonia combinará lo antiguo y lo moderno, por lo que estará «arraigada en tradiciones de larga data», pero también «reflejará el papel del monarca en la actualidad y mirará hacia el futuro». De momento, no se conocen muchos detalles de lo que ocurrirá en la abadía de Westminster ese día histórico, que incluso podrían agregarse diferentes actos programados incluso para principios de esa semana por lo que se espera que antes de la ceremonia de coronación, se celebren otros fastos con anterioridad.