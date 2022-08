De un tiempo a esta parte parece que las piernas de la Reina Letizia se han convertido poco menos que en una cuestión de Estado. Exageraciones aparte, lo que sí se ha planteado es si una Reina debe lucir o no piernas más allá de los criterios más conservadores. ¿Es apropiado o no? Está claro que la consorte no los acepta y hace más o menos de su capa un sayo.

En sus últimas vacaciones en Mallorca, Letizia nos ha dejado dos grandes momentos mini: uno con un vestido rosa de Zara y otro con unos pantalones cortos de Pimkie. Ambos han hecho correr ríos de tinta. ¿Acaso es para tanto? Porque tampoco es la primera vez que la Reina se muestra tan ‘atrevida’ (pincha aquí para ver sus otros estilismos mini)…

Nos remontamos a 2007 cuando vimos a la entonces todavía Princesa de Asturias con las piernas al descubierto. Don Felipe y Doña Letizia (con la pequeña Leonor) eran sorprendidos en la Isla de Cabrera, muy cercana a Mallorca, pertrechados con todo el aparataje playero. Nosotros reparamos en el look de ella, a quien en escasísimas ocasiones se ha podido captar en bikini.

En este caso lo llevaba por debajo de una camiseta de tirantes. Y además lucía unos ‘shorts’ blancos con cordón y fruncido en la cintura. Informal y ligera como mandan los cánones para disfrutar de un día en la playa, aunque nos resultara sorprendente pillar así a alguien de la realeza, cuyo círculo de seguridad suele impedir tomar este tipo de instantáneas.

Al verano siguiente, sin necesidad de ocultarse, Letizia nos brindaba otro ‘momento short’. A la vista de todos, navegando en el yate de la Familia Real, aparecía en la cubierta con un impoluto look en blanco, con gorrita de visera, polo Lacoste y unos pantaloncitos ajustados casi a ras de la ingle. Al fin y al cabo, ¡ella puede lucirlos!

En 2018, ya siendo Reina de España, Letizia se reafirmaba en sus convicciones. Unos pantalones blancos a mitad de muslo, tirando a bermudas, le servían para visitar un mercado de Palma en compañía de su suegra, la Reina Sofía, y sus dos hijas. Entonces los combinaba con alpargatas de cuña alta (ver aquí su sorprendente colección de alpargatas).

Lo cual no nos hace sino confirmar que Letizia va por libre y que, más corta o más larga, sigue apostando por la comodidad durante sus vacaciones, digan lo que digan los demás…

Sigue deslizando para ver la colección de shorts de la Reina.