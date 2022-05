La Reina Letizia comienza de lunes y a primera hora. Lo hace para asistir a las mesas redondas «Competitive Advantages of Filming in Spain», celebradas en el Auditorio ICEX en pleno Paseo de la Castellana de Madrid. Su look vuelve a estar subido de tono. Del naranja que lució en su anterior aparición en Barcelona a este rojo ‘marca Letizia’. ¿Qué mejor para empezar la semana animada?

No es nuevo, pero casi. Teníamos un poco olvidado a este modelo, que la consorte estrenó en septiembre de 2019 para recibir en La Zarzuela a la selección española de Baloncesto tras lograr el Mundial en Pekín. Desde entonces no se lo habíamos vuelto a ver, así que no había salido de palacio. Hoy ha tocado airearlo…

Es un diseño ya veraniego de Carolina Herrera. Sin mangas, con cuello redondo, la falda tableada por debajo de la rodilla y una cremallera que recorre el frontal de arriba a abajo como detalle más original.

Letizia lo ha combinado con una cartera de mano de la misma firma. Una ‘vieja’ conocida, el modelo de pitón con filo dorado que tiene desde 2015 y ha sacado en innumerables ocasiones.

Para rebajar un poco la intensidad del rojo, en esta ocasión ha preferido calzarse unos salones de Magrit en tono nude. ¡Altísimos!

Pero en esta ocasión nos vamos a centrar un poco más en el tema joyas. Después de quitarnos las mascarillas y demás, Letizia parece estar recuperando poco a poco el gusto a lucir pendientes con más empaque, con más presencia. La mascarilla suponía un estorbo para las piezas más grandes o largas, por lo que durante estos dos últimos años la Reina ha optado por llevar casi siempre piezas pequeñas y discretas.

Hoy se ha puesto los pendientes de la marca española José Luis Joyerías que estrenó hace pocos días. Una pieza larga, compuesta de varias hojas lapidadas en oro bicolor que en plata y dorado. Su precio: 239 euros.

Tienen pinta de convertirse en sus nuevos favoritos, perfectos para la primavera-verano para brillar en cualquier estilismo.

Mañana la Reina Letizia volverá para uno de sus compromisos más queridos del año: el Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, para lo cual viajará a Valencia. Este jueves los Reyes también tienen previsto visitar la comarca extremeña de Las Hurdes con motivo del centenario del histórico viaje que realizó el Rey Alfonso XIII.