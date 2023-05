Letizia versiona su mítico traje de su compromiso en Croacia

Cuando todavía estamos con la resaca del impresionante look que Letizia eligió para acudir a la Coronación del rey Carlos III, la Reina ha reparecido en Croacia con motivo de un viaje oficial que ha hecho en solitario. De hecho, este martes le han organizado una cena de bienvenida durante el Congreso sobre Prevención de la Obesidad Infantil en el Palacio Presidencial en Zagreb, Croacia. Para la ocasión, la Reina ha lucido un traje de chaqueta blanco que nos ha recordado al que lució durante su pedida de matrimonio con el Rey Felipe, allá en el 2003.

La Reina reaparece impoluta con un traje blanco

Ha cenado con el presidente, Zoran Milanović, y la primera dama, Sanja Music Milanović, de Croacia, que la han recibido con cariño. Allí, Letizia se ha dejado ver con un traje de chaqueta entallada y pantalón blanco palazzo. Lo ha combinado con un top lencero del mismo color que el traje sastre. Las fotos que ha facilitado la Casa Real no nos permite ver el calzado que ha elegido para la ocasión.

Pero sí hemos podido ver que ha lucido lo que parecen ser sus espectaculares pendientes de perlas australianas y un bolso dorado, que ha sido el complemento más rompedor del look. Esta cartera de mano no es nueva, es de Magrit.

La cartera de mano que ha elegido ha roto la monotonía de su look

Un moño bajo deja ver sus espectaculares pendientes

No podemos pasar por alto que este look nos ha recordado al traje de chaqueta parecido que llevó el día de su pedida de matrimonio. Y que tuvo la firma de Armani con un precio que rondaba los 1.800 euros. En 2003, apostó por un sastre blanco con chaqueta con cuello chimenea y pantalones palazzo para acudir al Palacio de El Pardo para tener un encuentro con numerosos periodistas ante la petición de mano del aquel entonces Príncipe de Asturias.

Pero este impoluto look, que puede rozar el aburrimiento si no nos hubiera recordado al que lució en su pedida, no va a ser el único que le vamos a ver durante este viaje oficial. Y es que Letizia tiene este próximo miércoles una agenda intensa de trabajo. A las 10 horas estará presente en la apertura del Congreso sobre la Prevención de la Obesidad Infantil en el hotel Westin de Zagreb. Dos horas más tarde se reencontrará con el director regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Hans Henri P. Kluge. En el Teatro Nacional de Croacia tendrá un almuerzo, que será ya la última cita que tenga antes de volver a España. Con este viaje, Letizia termina con los compromisos profesionales de esta semana, algo que no le ocurre al Rey, que se dejará ver el miércoles, el jueves y el viernes en solitario.